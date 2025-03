Sénégal: Différence entre le carême et le ramadan - Eclairage de Abbé Aurelio Boris Koudjonou

Dans ce numéro de la rubrique la «Marche vers Pâques», consacré au Carême, Abbé Aurelio Boris Koudjonou de l'archidiocèse de Lomé, au Togo, revient sur la différence entre le Carême et le Ramadan. Deux temps de pénitence qui cheminent ensemble cette année. Selon le religieux qui s'est exprimé sur la toile, Oui, bien évidemment, il y a une différence entre le temps de Carême et le mois de Ramadan.

Le Carême est un temps de quarante jours qui nous prépare à Pâques. C'est un temps de pénitence et de dépouillement. Et le mois de Ramadan est le neuvième mois du calendrier islamique. Donc tout comme le mois de septembre pour le calendrier grégorien. Donc il n'y a pas d'amalgame à faire. Enseignement !

Le mois de Ramadan dure 30 jours, c'est-à-dire de la nouvelle lune du mois de Ramadan à la nouvelle lune du mois suivant. Donc, il y a une différence. Ce qui prête à confusion, bien souvent, c'est que nous voyons, pendant le Ramadan, on dit bien souvent Ramadan «Kareem», ce qui veut dire simplement bon Ramadan. Et il n'a rien à voir avec le Carême. Le Carême, qui tire son origine du latin quadradizima, qui veut dire 40 jours, est différent des 30 jours du Ramadan.

Alors, bien aimé de Dieu, il nous faut corriger cette expression où on parle du Carême des musulmans. On ne peut pas parler du Carême des musulmans parce que c'est un temps de 40 jours le Carême. Et on ne peut plus nous dire le Ramadan des catholiques. Non, non, non, non. Il faut bien évidemment faire le distinguo entre les choses.

Alors, le mois de Ramadan est caractérisé par une vie spirituelle, un temps de jeûne où on veut s'attirer les faveurs de Dieu. Le jeûne durant le mois de Ramadan consiste à s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels, de commettre tout acte illicite. Et cela de l'aube jusqu'au coucher du soleil.

Voilà pourquoi nos frères musulmans parlent de la rupture du jeûne avec le repas de Sarour au coucher du soleil et le repas de l'Iftar qui est fait à l'aube. Alors, chers frères et chères soeurs, ce temps de jeûne n'a rien à voir avec le jeûne chrétien catholique. L'Église, dans le temps de Carême, nous donne deux jours de jeûne obligatoire qui sont le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint.

Le Mercredi des Cendres, qui annonce le démarre du Carême, nous sommes invités à pouvoir jeûner et l'Eglise nous propose, nous recommande de jeûner chaque vendredi, puisque le vendredi pendant le temps de Carême est un jour de pénitence. Et d'autres exercices spirituels sont aussi proposés à cet effet comme le Chemin de Croix. Et le vendredi du temps de Carême, il nous faut également éviter de manger la viande rouge parce que la viande est signe de joie.

Dans la Bible, nous voyons qu'au paradis on dit qu'il y aura un festin de viande grasse et de vin capiteux. Alors, bien aimés, nous sommes invités les vendredis de Carême à éviter la viande saignante, la viande rouge, et à nous nourrir du poisson. Alors, comme nous le voyons, le Carême du chrétien vient évidemment en différence du mois de Ramadan de nos frères musulmans.

Alors, pour jeûner, je n'ai pas forcément besoin d'être là de 6h à 18h avec un repas de rupture de jeûne, non. Mais je définis la période de jeûne qui me plairait et qui m'aiderait à me lever vers le Seigneur. Ce n'est pas forcément un jeûne sec.

Et pour les femmes enceintes, les personnes alitées, les personnes malades, les enfants, le jeûne n'est pas recommandé. Alors, si votre santé ne le permet pas, ne jeûnez pas. Alors, mon frère et ma soeur, pour ce temps de Carême, tu n'es pas en compétition avec personne. Ce temps est destiné à ton rapport avec Dieu. Comment élever ton âme vers le Seigneur ? Comment désirer les biens spirituels ? Comment te préparer à la Pâque ? Que ce temps soit un temps de grâce pour nous tous ? Et que ce temps, qui est un temps d'entraînement, nous permette véritablement d'entrer dans la dynamique du royaume des cieux. Amen !