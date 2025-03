Guinée: Le parti MoDeL organise une journée de recueillement et de prières dédiée à la paix et à la libération des détenus politiques

Ce samedi 15 mars 2025, le Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL) a organisé une journée de recueillement et de prières dédiée à la paix en Guinée et à la libération des détenus politiques au siège national du parti sis à Nongo.

Prenant la parole, Mamadou Malal Bah, secrétaire chargé aux affaires juridiques et du contentieux électoral dudit parti a entamé en faisant le compte rendu aux militants du Rapport final de l'évaluation des partis politiques présenté par le MATD.

<< À la sortie de l'atelier, le MoDeL est sorti avec un certificat d'aptitude pour exercer nos activités politiques. Mais, au préalable, c'est une évaluation qui a durée pendant plus de 6 mois, et nous avons eu à fournir beaucoup de documents, mais par endroit à un moment donné, y avait quelques défaillances sur le traitement des données collectées par le ministère de l'Administration du territoire.

Et après, ils nous ont fait un retour pour toujours demander d'autres documents que nous avons quand-même avec notre équipe dynamique qui est d'ailleurs à féliciter par le passage, pu travaillée et mobilisée les documents pour les déposer en temps normal pour qu'ils puissent les traiter. Et c'est ce qui a donné les résultats que nous avons obtenus hier >>, a fait savoir le secrétaire.

Il poursuit en mentionnant des actions qui seront entreprises après le mois de Ramadan pour continuer à exiger la libération de leur président, Aliou Bah.

<< Après le Ramadan, pour un départ, les sit-ins vont continuer, parce ce que c'est une manière aussi de revendiquer, et une forme de revendication pacifique dont vraiment un parti politique est habilité à faire. Donc, nous avons commencé par le sit-in en attendant ce que le procès va donné, et nous continuerons sur cette lancée. Et en dehors de ça, nous sommes en train de travailler pour implanter le parti. Le président est vraiment constant, il se porte bien, et il a un moral très fort d'après les constats que nous effectuons. Comme lui-même il a dit que c'est son corps qui est en prison, mais son esprit est libre >>, a-t-il indiqué.

À signaler que lors de cette journée, des prières et bénédictions ont été formulée pour la libération du président du MoDeL, Aliou Bah.