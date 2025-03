Guinée: Suspension du RPG Arc-en-ciel, de l'UFR et Cie - Les forces vives de Guinée dénonce une atteinte grave à la liberté d'association (Déclaration)

Les Forces Vives de Guinée (FVG) déplorent profondément la volonté à peine voilée du CNRD d'affaiblir, voire d'éliminer de la scène politique les partis les plus représentatifs du pays.

Pour atteindre cet objectif, la junte, qui n'a aucune légitimité pour ce faire, a initié une prétendue évaluation des partis politiques, au terme de laquelle elle a procédé à la validation de certains partis, à la dissolution, à la suspension ou à la mise sous observation d'autres.

Or, seul le peuple, à travers des élections régulières, libres et inclusives, a le droit d'évaluer les partis et de rejeter ceux qui ne le représentent pas.

Cette manoeuvre grossière ne vise en réalité qu'à diviser et à affaiblir les partis politiques afin de permettre à Mamadi Doumbouya de se légitimer à travers une mascarade électorale, en violation flagrante de la Charte de la Transition. C'est pourquoi les partis membres des Forces Vives de Guinée, qui totalisent 95% des suffrages des Guinéens, sont particulièrement visés par cette opération d'élimination de candidats potentiels.

Les Forces Vives de Guinée rejettent catégoriquement cette tentative de mise sous tutelle des partis politiques et dénoncent les violations récurrentes et massives des droits humains et des libertés fondamentales, notamment: Les détentions arbitraires, les disparitions forcées et les poursuites judiciaires sans fondement contre les leaders politiques et les acteurs de la société civile. Les restrictions de la liberté de la presse. L'assassinat impuni de manifestants et les morts suspectes en détention de personnalités civiles et militaires.

Les Forces Vives de Guinée expriment leur solidarité indéfectible au RPG Arc-en-ciel, à l'UFR, à I'UFDG ainsi qu'à toutes les victimes innocentes de cette nouvelle manifestation de la folie liberticide de la junte. Nous attirons l'attention de l'opinion nationale et internationale sur cette atteinte grave à la liberté d'association ainsi qu'aux principes et règles de la démocratie et de l'État de droit.

Les Forces Vives de Guinée appellent tous les citoyens à se mobiliser avec la plus grande combativité pour défendre leurs droits et libertés et exiger un retour diligent à l'ordre constitutionnel, dans le strict respect des dispositions de la Charte de la Transition.