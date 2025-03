Afrique: Le salon du livre africain, un rendez-vous incontournable pour les éditeurs et les curieux

En à peine quatre éditions le salon du livre africain de Paris est devenu un rendez-vous incontournable. Cette année, environ 180 auteurs sont programmés et des dizaines de maisons d'éditions africaines ou diasporiques sont représentées. Le salon a pour principal mérite de rendre visible une littérature francophone souvent négligée par les salons français. Un rendez-vous qui met à l'honneur cette année les écrivains de deux pays, le Cameroun et le Brésil.

« Bienvenue sur le stand de Akoma Mba, maison d'édition jeunesse installé à Yaoundé », nous salue Robert Nkouamou, imprimeur et éditeur. Il ne boude pas sa joie de voir la littérature camerounaise mise ainsi à l'honneur au Salon du livre africain de Paris qui se tient jusqu'à demain dimanche dans le quartier du Marais dans la capitale.

Un évènement indispensable pour des éditeurs africains qui peinent souvent à être distribués au-delà de leurs frontières nationales. « C'est vraiment une bonne adresse. Nous qui ne sommes pas forcément distribués ici, cela nous permet, l'instant de ce salon, de rencontrer des professionnels et un public aussi qui est à la recherche de nos ouvrages », se réjouit Isabelle Kassi Fofana, créatrice de Massaya édition en Côte d'Ivoire.

Et ce public, c'est souvent celui des diasporas vivant en France, nous explique Erick Monjour, créateur (en 2021) et directeur du salon. « La diaspora africaine en Île-de-France est très nombreuse et je trouve que l'idée de lui propose quelque chose qui la concerne directement a vraiment eu une importance sur le succès du salon, et ce dès la première édition. »

Bien entendu, le succès du salon tient aussi au foisonnement créatif littéraire actuel. L'Afrique n'a jamais autant lu et écrit qu'en ce début de 21e siècle, selon l'autrice et conteuse marocaine Halima Hamdane. « Longue vie à ce salon qui mérite d'être un peu plus médiatisé, je dirais ! »