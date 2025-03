Cameroun: Hommage à Castor Osendé Afana - Un nationaliste camerounais au destin tragique

Castor Osendé Afana demeure une figure emblématique du nationalisme camerounais. Assassiné le 15 mars 1966, il a marqué l'histoire par son engagement politique et intellectuel. Membre de l'UPC (Union des Populations du Cameroun), il fut le premier docteur en sciences économiques en Afrique noire francophone. Son parcours illustre le combat pour l'indépendance et la souveraineté nationale.

Un intellectuel au service de la révolution

Osendé Afana n'était pas seulement un militant politique, mais aussi un brillant intellectuel. Son doctorat en sciences économiques lui permettait d'analyser avec précision les mécanismes de domination économique et politique en Afrique. Ses travaux ont inspiré une génération d'intellectuels engagés pour la libération nationale.

Dès les années 1950, il rejoint l'UPC, mouvement panafricaniste qui lutte contre le colonialisme français et pour une indépendance véritable du Cameroun. Son engagement radical lui vaut une répression féroce de la part du régime en place.

Une lutte réprimée par la violence

Après l'interdiction de l'UPC en 1955, Castor Osendé Afana entre dans la clandestinité et poursuit son combat pour un Cameroun libre et souverain. Contraint à l'exil, il noue des alliances avec d'autres mouvements révolutionnaires en Afrique et dans le monde. Son retour au Cameroun marque une nouvelle étape de la lutte armée contre le pouvoir néocolonial soutenu par la France.

Le 15 mars 1966, Castor Osendé Afana est capturé puis exécuté de manière brutale. Son assassinat symbolise la brutalité du régime en place et la persécution des figures engagées pour la justice sociale et la liberté.

Un héritage toujours vivant

Plus d'un demi-siècle après sa mort, Castor Osendé Afana reste un symbole de la résistance camerounaise. Son engagement pour un Cameroun indépendant, économiquement autonome et politiquement libre continue d'inspirer de nombreux militants et chercheurs.

Alors que l'histoire officielle peine à lui accorder la reconnaissance qu'il mérite, son combat demeure une référence pour ceux qui aspirent à une Afrique libérée des influences extérieures et bâtie sur des bases équitables et souveraines.