Ile Maurice: «Le vêtement compressif a changé ma vie»

Josette Hurry, 56 ans, aurait pu être une des femmes fortes de l'évangile. Et pas seulement parce qu'elle est croyante et qu'elle prie beaucoup. Quand on lui a découvert un cancer du sein en 2016, elle n'a pas vraiment été surprise car c'est un cancer de famille. Quand le chirurgien lui a annoncé, après une biopsie, que son cancer était sérieux et lui a conseillé la mastectomie (ablation du sein), ses proches étaient atterrés. Pas elle.

D'ailleurs, c'est elle qui a été acheter ce qui lui manquait dans son sac pour la clinique. Dès qu'elle est sortie du bloc opératoire, le 6 juin 2016, elle souriait car raffolant de poulet Kentucky, elle voulait que sa famille aille lui en acheter. C'est sans broncher qu'elle a passé l'épreuve d'un protocole de chimiothérapie à la clinique Ste Clothilde à La Réunion. Cela ne l'a pas dérangée quand elle a perdu ses cheveux, ses sourcils et ses poils. Si elle marchait 'la boule à zéro' à La Réunion, à Maurice, elle portait une perruque en public rien que pour éviter les regards inquisiteurs.

Ce qui l'a dérangée dans sa nouvelle situation est qu'elle ne pouvait plus porter de décolletés et qu'elle a eu du mal à utiliser son bras droit - elle est droitière - lorsque celui-ci s'est mis à enfler. «Mon bras était lourd et faible et ma main fatiguée. Je n'arrivais plus à faire mes petites affaires à la maison.» Son médecin traitant l'a référée à la Massage therapist Nicole Pearce, qui après avoir mesuré son bras, lui a recommandé le port d'un vêtement compressif.

Elle le porte sept heures en journée et l'enlève pour aller au lit. «Après sept heures, mon bras est presque redevenu normal à 95 %. Mon mari avait pris le relais des tâches ménagères après mon opération. Depuis que je porte le vêtement compressif, j'ai pu reprendre ces tâches. Le vêtement compressif a changé ma vie.» Elle en a acheté deux jusqu'ici. Elle le lave à la main dès qu'il est sale. «Je suis contente car depuis que je porte ce vêtement compressif, j'ai pu reprendre mes activités.»

Son conseil aux femmes: «Faites votre check-up médical tous les ans. Il n'y a ni peur, ni honte à avoir.»