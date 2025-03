Ethiopie: Le pays renforce ses transports et sa logistique pour remédier à son déséquilibre commercial.

<strong>Addis Abeba, — Le ministère des Transports et de la Logistique a annoncé que l'Éthiopie intensifiait ses efforts pour corriger son déséquilibre commercial en améliorant ses infrastructures de transport et de logistique.

S'exprimant lors du forum, le ministre des Transports et de la Logistique, Alemu Sime, a souligné l'engagement du gouvernement à réduire le déficit commercial du pays grâce à des améliorations stratégiques dans le secteur, en particulier dans les infrastructures ferroviaires.

Il a nloté que l'amélioration de l'efficacité et de l'accessibilité des services de transport et de logistique, y compris du réseau ferroviaire, est essentielle pour parvenir à un régime commercial équilibré et renforcer la compétitivité mondiale de l'Éthiopie.

Le ministre a souligné que la stratégie globale du gouvernement comprend la résolution des défis sectoriels existants, la rationalisation des opérations d'import-export et le rôle crucial d'un système de transport et de logistique robuste et efficace pour garantir une balance commerciale stable et améliorer la position internationale de l'Éthiopie.

Le ministre a souligné la nécessité de poursuivre et d'intensifier les efforts.

Un déséquilibre commercial persistant, avec des importations supérieures aux exportations, incite l'Éthiopie à se concentrer sur l'amélioration des transports et de la logistique, en particulier du système ferroviaire, a-t-il ajouté.

Takele Uma, PDG du chemin de fer Ethio-Djibouti, a pour sa part souligné le rôle essentiel du chemin de fer dans la facilitation des échanges commerciaux entre l'Éthiopie et Djibouti.

EDR, opérateur multimodal, a considérablement amélioré la vitesse et la fiabilité de ses services depuis sa création en janvier 2018.

Le ministre et le PDG ont tous deux souligné l'importance d'une collaboration renforcée entre les parties prenantes afin d'améliorer l'efficacité logistique et de renforcer la compétitivité mondiale de l'Éthiopie.

Ils ont appelé à des services plus rapides et de meilleure qualité pour soutenir le secteur des exportations en pleine croissance.

Le gouvernement rationalise activement les opérations de transport et de logistique, investit dans des projets d'infrastructures et collabore avec les parties prenantes pour réduire les coûts et améliorer la prestation de services.

Le gouvernement reste déterminé à faire en sorte que des transports et une logistique efficaces servent de catalyseur à la croissance économique et à la correction du déséquilibre commercial, renforçant ainsi la compétitivité mondiale du pays.