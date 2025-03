Cote d'Ivoire: Recherche, formation et entrepreneuriat numérique - Bientôt une Cité de l'innovation et de la culture

À la faveur de la double cérémonie de restitution des stratégies nationales de l'Intelligence artificielle (Ia) et de la gouvernance des données et du lancement du projet d'appui au renforcement de l'administration électronique, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le 13 mars 2025, le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Kalil Konaté, a annoncé la mise en oeuvre de la Cité de l'innovation et de la culture.

« Le Président Ouattara a fait de l'innovation et du savoir, des priorités stratégiques, avec la mise en oeuvre très prochaine du projet de la Cité de l'innovation et de la culture. Cette initiative majeure vise à créer un écosystème dynamique favorisant la recherche, la formation et l'entrepreneuriat numérique, en lien avec notre ambition de positionner la Côte d'Ivoire comme un hub technologique en Afrique », a-t-il déclaré.

Et revenant sur la Stratégie nationale de l'Ia et la Stratégie nationale de la gouvernance des données, le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation a indiqué qu'elles visent à garantir une exploitation efficace et responsable des données et des technologies d'Ia au service du développement inclusif et durable de la Côte d'Ivoire.

Concernant le Projet d'appui au renforcement de l'administration électronique (Parae), il a mentionné que cette initiative s'inscrit dans la vision du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un pays leader en matière de gouvernance numérique.

« Cela marque une avancée significative dans notre ambition de moderniser l'administration publique. L'objectif principal visé par ce projet est d'oeuvrer à la digitalisation des procédures administratives en vue de renforcer la productivité de l'administration et de réduire les coûts des services rendus par l'administration publique, en raccourcissant les délais et en améliorant la transparence », a soutenu Kalil Konaté.

Il a, en outre, souligné que les bénéficiaires directs de ce projet sont les usagers des services publics, des administrations centrales et décentralisées qui contribuent à améliorer l'expérience des citoyens et des entreprises dans leurs interactions avec l'État.

Le ministre s'est également félicité de ce que la Côte d'Ivoire ait fait du numérique un moteur de croissance et de développement inclusif, comme en témoigne la Stratégie nationale du numérique 2021-2025.

Cette stratégie, a-t-précisé, repose sur sept piliers fondamentaux et chaque pilier concourt à bâtir une société numérique inclusive, innovante et sécurisée.