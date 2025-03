Algérie: Alger - Arrestation d'une fausse médecin

ALGER — Les services de la Gendarmerie nationale d'Alger ont arrêté une femme âgée de 38 ans exerçant la médecine sans diplôme ni autorisation, et procédé à la saisie de médicaments, de dispositifs médicaux, de deux cachets rectangulaires et d'une somme d'argent estimée à 87 millions de centimes, indique samedi un communiqué de ces services.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et de la préservation de la santé publique, le service de recherche et d'investigation de la Gendarmerie nationale de Bir Mourad Raïs a arrêté une femme âgée de 38 ans qui exerçait la médecine sans diplôme ni autorisation", précise le communiqué, ajoutant que "la mise en cause a été arrêtée suite à une plainte déposée contre elle auprès dudit service pour escroquerie".

Les investigations menées à l'aide de moyens techniques ont permis de découvrir que "la mise en cause, qui se faisait passer pour une médecin, se déplaçait fréquemment aux domiciles de patients pour leur prodiguer des soins et leur prescrire des ordonnances en utilisant un cachet falsifié, contre des sommes d'argent".

La perquisition du domicile de la mise en cause s'est soldée par "la saisie de médicaments, de compléments alimentaires, de divers dispositifs médicaux, de deux cachets rectangulaires, dont l'un à son nom et l'autre au nom d'une médecin généraliste, de documents médicaux et d'ordonnances de divers hôpitaux et d'une somme d'argent estimée à 87 millions de centimes".

Après parachèvement des procédures légales, "la mise en cause sera présentée devant les juridictions compétentes", conclut le communiqué.