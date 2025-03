Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 mars 2025

Guerre en RDC : l'Angola demande un cessez-le-feu suivi de négociations

Dans un contexte de tensions croissantes dans l'est de la République Démocratique du Congo (RDC), le président angolais João Lourenço, actuellement président de l'Union africaine, a appelé à un cessez-le-feu immédiat.

Cette décision intervient alors que la violence entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 continue de faire des ravages dans les provinces du Nord et Sud-Kivu. Lourenço a demandé la cessation des hostilités à partir de minuit, le 18 mars, dans le but de préparer le terrain pour des négociations de paix prévues à Luanda, en Angola. Ces pourparlers marquent une tentative de rétablir la paix après trois années sans discussions directes entre la RDC et le M23. (Source euronews)

Une Coupe du monde 2030 à 64 équipes ? Le Maroc se tient prêt

Coorganisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, la Coupe du monde 2030 marquera le centenaire de la compétition et pourrait se disputer avec 64 équipes, au lieu des 48 initialement prévues. Une hypothèse étudiée par la Fifa qui aurait évidemment des conséquences très concrètes pour les pays hôtes.

Quand il parle de la Fifa, le New York Times est généralement très bien informé. Aussi, quand le prestigieux quotidien américain affirme que l’instance présidée par Gianni Infantino s’apprête à plancher sur un passage de 48 à 64 équipes en phase finale de la Coupe du monde 2030, cela signifie que cette hypothèse n’est pas à prendre à la légère. (Source Jeune Afrique)

District de Bamako : La Direction de l’habitat annonce une vaste opération de libération des servitudes et lits des cours d’eau non flottables

Le Directeur national de l’Urbanisme et de l’habitat, Mahamadou Ouelemguem, a animé une conférence de presse, hier vendredi, pour annoncer le déclenchement d’une vaste opération de démolition des constructions réalisées sur les servitudes et lits des 11 cours d’eau non flottables qui traversent la ville de Bamako. Cette opération est une réponse aux inondations meurtrières qui ont touchées la ville l’hivernage passé.

Les autorités de la transition annoncent des nouvelles dispositions pour éviter que dans l’avenir les inondations et autres catastrophes naturelles n’endeuillent le district de Bamako. Pour ce faire, elles annoncent une vaste opération de libération des servitudes et lits de 11 marigots qui traversent la capitale. (Source maliweb)

Présidentielle 2025 au Gabon : une recomposition politique à marche forcée

Le paysage politique gabonais connaît une profonde mutation depuis le coup d’État du 30 août 2023 mené par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Promettant un renouvellement de la classe politique, le chef de la transition a mis en avant une jeunesse engagée, consciente des défis de développement et désireuse de moderniser les institutions. Cette volonté affichée de renouveau démocratique tend progressivement à redéfinir les rapports de force politiques.

Dès leur arrivée au pouvoir, les militaires se sont appuyés sur des mouvements associatifs, reléguant les partis politiques à un rôle secondaire. Cette marginalisation s’est traduite par l’adoption de réformes majeures, notamment un nouveau Code électoral et la nouvelle Constitution, sans que les formations politiques traditionnelles n’aient véritablement leur mot à dire. (Source GabonMediaTime)

Côte d’Ivoire : le congé maternité passe de trois à six mois dans la Fonction publique

En Côte d’Ivoire, le congé maternité passe de trois à six mois pour les travailleuses dans la Fonction publique. La mesure a été annoncée, la semaine dernière, suite à la publication d’un décret visant à réformer le statut général des fonctionnaires.

Cette mesure sociale vise à améliorer les conditions de travail des femmes dans la Fonction publique. Pour accéder à ce droit, les femmes concernées devront en faire la demande formelle, auprès de leur direction des ressources humaines. Elles bénéficieront ainsi de deux mois de congés avant l’accouchement, et de quatre mois de congés après la naissance de leur bébé, soit six mois de congé maternité en tout. (Source RFI)

Libye : l’ex-ministre, Al-Maqrif condamné à trois ans de prison

En Lybie, l’ancien ministre Moussa Al-Maqrif a écopé de trois ans pour corruption.

La justice libyenne a récemment rendu son verdict dans une affaire de corruption touchant le ministre de l’Éducation du gouvernement d’unité nationale, Moussa Al-Maqrif. En effet, la Cour a prononcé une peine de trois ans et six mois de prison à l’encontre du ministre pour des faits de favoritisme et de pratiques de népotisme lors de la gestion des contrats de fabrication des manuels scolaires.

Cette décision fait suite à une longue procédure judiciaire dans laquelle la question de l’égalité et de la transparence dans les marchés publics a été mise en lumière. (Source apanews)

Cameroun : plus de 3 millions USD pour l’entrepreneuriat féminin en 2024

Le groupe Ecobank est l’un des principaux groupes bancaires du continent opérant dans 35 pays. Au Cameroun où 39% des 393 166 PME du pays sont dirigées par des femmes, Ecobank Cameroun s’engage à promouvoir la digitalisation de l’entrepreneuriat féminin, l’accessibilité des services et le financement des PME.

Avec son programme Elevate lancé en 2021, au moins 1 500 femmes entrepreneurs, entreprises et associations ont bénéficié directement de plus de 3 millions de dollars de soutien financier. (Source Africa 24)

Sénégal/Photographie : Matar Ndour présente "Femmes, Ésotérisme et Pouvoir : Les Ajamaat et Tenda"

Au Sénégal, l’exposition Femmes, Ésotérisme et Pouvoir : Les Ajamaat et Tenda , du photographe Matar Ndour nous invite à découvrir l’univers fascinant des peuples du Sud et du Sud-Est du pays.

À travers des photographies empreintes de réalisme et de subtilité, l’artiste nous dévoile la richesse de ces communautés, où les femmes, loin d’être reléguées à des rôles subalternes, détiennent un pouvoir spirituel et social d’une grande importance. Cette exposition, qui s’inscrit dans la célébration du mois de la femme, met en valeur des traditions ancestrales et révèle une culture où l’autorité féminine est aussi présente dans la sphère mystique que dans la vie quotidienne. (Source africanews)

100 nouvelles infrastructures médicales en construction au Togo

La Banque Mondiale, en partenariat avec le gouvernement togolais, continue de jouer un rôle clé dans le renforcement du système de santé au Togo.

Grâce au Projet de Services de Santé Essentiels de Qualité pour la Couverture Universelle (SSEQCU), financé par l’institution, près de 100 formations sanitaires sont actuellement en construction dans les régions des Savanes, de la Kara, Centrale et des Plateaux.

L’objectif de ce vaste chantier est d’améliorer l’accès aux soins de santé pour les populations rurales et semi-urbaines. (Source togonews)

Foire internationale à Madagascar - La FIM, un levier de croissance pour les entreprises

La Foire Internationale de Madagascar (FIM) stimule l’échange et l’amélioration entre entreprises. Sa nouvelle organisation par secteurs facilite la navigation et crée des opportunités.

« Quand on voit ce que font les autres, on se remet en question, on apprend et on cherche à s’améliorer », explique Koloina Ranaivo, représentante de la Foire Internationale de Madagascar (FIM), hier lors de la présentation de l’événement à la presse. Cette dynamique est au cœur de l’édition 2024 qui se tiendra du 22 au 24 mai au CCI Ivato et qui entend offrir aux entreprises un espace non seulement pour exposer leur savoir-faire, mais aussi pour favoriser les échanges et l’apprentissage mutuel. (Source L’Express de Madagascar)