Congo-Kinshasa: Un mort et une trentaine de maisons brûlées dans un incendie à Bukavu

À Bukavu, une fillette de huit ans a perdu la vie samedi 15 mars 2025 dans un incendie. Les flemmes ont détruit une trentaine de maisons dans la commune de Kadutu. Une banlieue dépourvue de plans d'urbanisme, peuplée de constructions et raccordements électriques anarchiques. Des familles sinistrées ont passé la nuit sous les intempéries, jusque-là sans assistance.

Sous une pluie battante, Samuel Ushindi Miango fixe un hangar construit à la hâte avec quelques tôles dans le quartier de Cimpunda. C'est ici qu'il va passer la nuit avec ses six frères et sa maman. « Ici, c'était chez nous. C'était une maison construite en planches bitumées. Le feu s'est déclaré vers 00h30, chez le voisin. Nous ne connaissons toujours pas la cause de l'incendie, mais il y avait du courant dans le quartier. Nous n'avons pas eu le temps de sauver quoi que ce soit. Nous n'avons nulle part où aller alors qu'il pleut, il n'y a rien à faire. Nous demandons à nos autorités actuelles, le M23, de nous aider, car nous souffrons beaucoup. »

Depuis mi-février et l'occupation de Bukavu par l'AFC/M23, les habitants sont obligés de rentrer tôt chez eux en raison de l'insécurité. Emiliane Lushombo est venue à la rescousse de sa mère qui a tout perdu et s'inquiète pour sa sécurité. « Elle n'a rien sauvé sauf sa vie. Nous sommes dans la psychose à cause de la guerre et voici un autre malheur qui s'invite. Nous avons besoin de paix et de sécurité. »

Pour les sinistrés, ce drame intervient en pleine crise économique, financière et aussi dans une ville sujette à la guerre. Adolphe Kajabika Kaningu est père de cinq enfants : « Ces derniers temps, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de banque, pas de boulot, pas de stocks de réserve, nous n'avons absolument rien. Nous sommes limités. »

L'actuel maire de Bukavu, nommé par l'AFC/M23, s'est rendu sur les lieux du drame pour prendre la mesure des dégâts. Il dit avoir fait un rapport à sa hiérarchie et espère pouvoir proposer des solutions dans les prochaines 48 heures.