Burkina Faso: Le rapport accablant de Human Rights Watch sur le massacre de Solenzo

Que s'est-il passé à Solenzo, village à l'ouest du Burkina Faso ? Depuis le début de la semaine, des vidéos d'une rare violence ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant des hommes armés circulant parmi des corps de femmes et d'hommes ligotés et parfois sans vie. Selon un rapport de Human Rights Watch (HRW), des dizaines de personnes ont été tuées les 10 et 11 mars par des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Une opération en représailles à des attaques jihadistes sur laquelle est revenu le gouvernement burkinabè dans un communiqué, sans la condamner pour autant.

Près d'une semaine après les faits, les informations en provenance de la région de Solenzo, dans l'ouest du Burkina Faso restent parcellaires. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué, aussi Ilaria Allegrozi, chercheuse au sein de la division Afrique de Human Rights Watch, s'est-elle attelée à la tâche.

« Des dizaines de femmes, d'enfants, d'hommes morts... Nous avons dénombré au moins 58 morts dans les vidéos. Ce qui est une sous-estimation, car les corps étant empilés les uns sur les autres, il a été difficile de les compter », explique-t-elle au micro de Paul Lorgerie de la rédaction Afrique.

La communauté peule ciblée

Après analyse de onze vidéos et le recueil de témoignages, l'ONG de défense des droits humains a conclu qu'une communauté en particulier était visée. « La plupart des victimes qui apparaissent dans ces vidéos semblent appartenir à une communauté spécifique, les peuls. Les propos tenus par les individus armés qui filment leurs propres exactions vont bien au-delà du discours de haine », poursuit Ilaria Allegrozi.

Dans l'un des extraits diffusés sur les réseaux sociaux, un homme s'exprimant en Mooré, la langue locale, menace les personnes au sol. « Vous, les Peuls, lance l'individu, vous pensez vraiment pouvoir prendre le contrôle du Burkina Faso ? Vous n'y arriverez jamais ! Ce qui vous reste à faire ici, c'est de disparaître. » Au regard de leur accoutrement, la plupart des hommes en armes appartiennent à des groupes de volontaires pour la défense de la patrie (VDP) comme le Groupe d'autodéfense de Mahouna ou encore les Forces rapides de Kouka.

Une campagne de discrédit, selon le gouvernement

Il s'agit d' « une vaste campagne de désinformation (...) pour discréditer nos vaillants combattants et faire peur aux paisibles populations », s'est défendu le gouvernement burkinabè dans un communiqué diffusé samedi. La version officielle explique que, lors d'une riposte opérée à la suite d'une attaque jihadiste, les volontaires pour la défense de la patrie appuyés par les forces de sécurité ont « découvert des familles composées de femmes, d'enfants et de vieilles personnes que les terroristes ont tenté d'utiliser comme bouclier humain ».

La réponse des autorités « ne fournit aucun élément de preuve pour démentir le contenu des vidéos analysées », regrette la chercheuse.

▶ Dans le pays voisin, au Mali, des experts des Nations unies se sont indignés vendredi du meurtre d'au moins dix personnes dans secteur de Dioura, au centre du pays, le 2 janvier dernier. Selon le communiqué, les experts accusent les forces armées maliennes et des éléments de Wagner d'avoir tué six hommes, trois femmes et un enfant alors qu'ils revenaient du camp de Mbera, en Mauritanie.