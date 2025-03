Afrique: Mondial féminin U-17 - Achieng mène le Kenya au dernier tour des qualifications

Brenda Achieng, entrée en cours de jeu, a réalisé un triplé spectaculaire en six minutes, propulsant les Junior Starlets du Kenya vers une victoire 3-0 cet après-midi, et 5-0 au total, pour se qualifier pour le dernier tour des qualifications à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2026.

Patience Asiko avait ouvert le score dès la 5e minute, mettant le Kenya sur la bonne voie après une victoire 2-0 au match aller à Kampala le week-end dernier.

Ogola a foncé sur un ballon lobé derrière la défense, a battu son adversaire de sa puissance et a envoyé un tir bas dans le coin du filet.

Avec un retard de quatre buts à rattraper, l'Ouganda n'a pas eu beaucoup d'occasions franches, malgré plusieurs tentatives pour briser la défense kenyane avec leur jeu de passes fluide. Les meilleures opportunités sont venues de deux coups francs tirés par la capitaine Agnes Nabukenya, mais les ballons ont été envoyés au-dessus de la barre.

En seconde période, le Kenya a cherché à redémarrer aussi fort qu'en début de match. Mais il a fallu attendre les six dernières minutes pour voir la victoire se concrétiser. À trois minutes de la fin, deux remplaçantes ont combiné, JoyAngela Valencia partant sur la droite avant de délivrer un centre bas que Achieng a frappé depuis le premier poteau.

L'attaquante a planté le dernier clou dans le cercueil de l'Ouganda à la 92e minute, en enchaînant une superbe action individuelle, dribblant ses adversaires avant de conclure au fond du but.

Le Kenya affrontera désormais le Cameroun dans le dernier tour des qualifications.

Ce qu'elles ont dit :

Sheryl Botes, entraîneure de l'Ouganda :

"Nous avons affronté une équipe kenyane tactiquement bien organisée et expérimentée. Elles ont déjà joué en Coupe du Monde et on l'a vu aujourd'hui avec la manière dont elles ont évolué. Nous avons essayé d'ajuster certaines choses par rapport au premier match, comme les presser plus haut et gagner les deuxièmes ballons, mais nous n'avons pas réussi à le faire aussi bien que nous l'espérions. Nous sommes en train de changer des choses dans le football féminin ougandais, et c'est un travail de longue haleine."

Mildred Cheche, entraîneure du Kenya :

"Nous avons très bien joué aujourd'hui et une victoire aussi large à domicile booste notre confiance. Nous avons remarqué quelques lacunes par rapport au premier match et nous avons essayé de les corriger, ce qui a conduit à certains changements dans l'effectif. Nos tactiques ont été bien exécutées, et maintenant nous mettons cela de côté pour nous concentrer sur le prochain défi contre le Cameroun, un match très difficile."

Halima Imbachi, capitaine du Kenya :

"Nous sommes vraiment heureuses, en tant qu'équipe, de gagner à domicile. Nous avons reçu un énorme soutien et le meilleur cadeau pour nos fans a été cette victoire. Nous avons joué de manière collective et avons bien contenu toutes les menaces que l'Ouganda a apportées. C'est une victoire méritée qui nous pousse dans notre rêve de qualification pour une autre Coupe du Monde."