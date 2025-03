Addis Abeba — Addis Abeba, plaque tournante diplomatique dynamique en Afrique, offre une excellente occasion de dialoguer avec diverses nations, notamment les pays africains, a souligné l'ambassadrice de Slovénie en Éthiopie, Kristina Radej.

Dans un entretien exclusif avec l'agence de nouvelle éthiopienne, l'ambassadrice Radej a souligné que l'ouverture de la deuxième ambassade résidente de Slovénie en Afrique l'année dernière renforcerait considérablement les relations politiques et économiques du pays avec l'Éthiopie et la région.

Il convient de rappeler que la ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tanja Fajon, s'est rendue en Éthiopie en avril 2023 et a officiellement inauguré l'ambassade à Addis-Abeba.

L'ambassade joue un rôle essentiel pour améliorer l'accessibilité de l'assistance consulaire aux citoyens slovènes voyageant dans les pays d'Afrique de l'Est, a déclaré Mme Radej.

La Slovénie s'efforce depuis longtemps de renforcer sa présence sur le continent africain. La décision d'ouvrir une deuxième ambassade résidente fait suite au renforcement des relations bilatérales entre la Slovénie et l'Éthiopie.

« Addis-Abeba est un pôle diplomatique dynamique en Afrique, notamment grâce au siège de l'Union africaine », a souligné l'ambassadeur. « Ici, nous avons une excellente occasion de nouer des relations avec l'Éthiopie et d'autres pays de l'Union africaine, et de favoriser une coopération plus étroite.»

L'ambassade de Slovénie à Addis-Abeba jouera un rôle clé dans le renforcement des relations politiques, économiques et culturelles de la Slovénie avec l'Éthiopie et l'ensemble de la région.

Elle renforcera également la participation de la Slovénie à l'élaboration des relations entre l'Union européenne et l'Union africaine, favorisant ainsi la compréhension mutuelle et relevant des défis communs.

« Il était temps que nous ouvrions cette ambassade. C'était la décision la plus judicieuse prise par notre ministère ces dernières années. Nous sommes actuellement membres non permanents du Conseil de sécurité et nous collaborons avec votre gouvernement et l'Union africaine, veillant à ce qu'aucun pays africain ne soit laissé pour compte et soutenant des solutions africaines aux problèmes africains », a déclaré l'ambassadeur Radej.

L'ambassadrice Radej a souligné qu'avec la présence de l'ambassade, la Slovénie renforcerait la coopération dans de nombreux domaines, notamment les partenariats économiques, les échanges politiques et le dialogue culturel.

Elle a également insisté sur l'importance de discussions ouvertes avec les pays africains à Addis-Abeba et au-delà, afin de faciliter les transactions commerciales et financières entre les entreprises éthiopiennes et slovènes.

L'ambassadrice a également exprimé l'engagement de la Slovénie à collaborer avec l'Éthiopie dans les domaines de l'apiculture, de l'agriculture et du transfert de technologie, entre autres.

L'ouverture de l'ambassade l'année dernière est considérée comme une étape importante vers le renforcement du rôle de la Slovénie en Afrique et de son partenariat avec l'Éthiopie, favorisant ainsi une coopération économique, politique et culturelle accrue.