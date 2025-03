Afrique: Le développement du tourisme à Addis Abeba stimule l'accueil d'événements internationaux et continentaux

Addis Abeba — Le Bureau de la culture, des arts et du tourisme d'Addis-Abeba a souligné que le développement continu de destinations touristiques nouvelles et existantes dans la capitale a permis à la ville d'accueillir avec succès de nombreux événements internationaux et continentaux.

Selon le bureau, le nombre croissant d'événements organisés à Addis-Abeba souligne les progrès significatifs réalisés par la ville dans le développement de son secteur touristique des réunions, des incentives, des conférences et des expositions (MICE).

Le directeur adjoint du Bureau, Hunde Kebede, a indiqué à l'ENA que, bien que le tourisme soit une tradition de longue date en Éthiopie, le pays n'a pas pleinement exploité ses vastes ressources touristiques.

Il a reconnu que le secteur avait auparavant été confronté à de nombreux défis, notamment une infrastructure insuffisante et un besoin d'investissements accrus.

Le vice-ministre a souligné que l'amélioration de sites tels que la Place de l'Amitié, Entoto et le Parc de l'Unité devrait accroître le nombre de touristes et prolonger leurs séjours, augmentant ainsi les retombées économiques du secteur.

Il a également rappelé la construction de sites emblématiques, tels que le Musée mémorial de la Victoire d'Adwa et le Centre international de congrès d'Addis, qui devraient renforcer le tourisme MICE dans la ville.

Addis-Abeba, siège de nombreuses institutions internationales et continentales, accueille régulièrement diverses conférences, ce qui en fait un lieu idéal pour le développement du tourisme MICE, a-t-il ajouté.

Avec plus de 50 événements internationaux et continentaux organisés dans la ville au cours des six derniers mois seulement, Addis-Abeba se trouve à un tournant de la croissance de son tourisme MICE, a-t-il expliqué.

Hunde a également souligné le rôle plus large du tourisme dans le développement du pays, non seulement pour sa contribution économique, mais aussi pour sa capacité à promouvoir les échanges culturels et à favoriser les connexions internationales.