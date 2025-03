Angola: Saisie de 134 000 litres de carburant de contrebande

Saurimo — Cent trente-quatre mille litres de carburant, entre diesel et essence, ont été saisis par le Service d'enquête criminelle (SIC, sigle en portugais), de janvier 2024 à ce jour, dans les municipalités de Saurimo, Muconda et Chiluage (Lunda-Sul), dans le cadre de la lutte contre la contrebande de ce produit.

Le directeur provincial du SIC, Nelson da Cruz, a également signalé, en plus du carburant, la saisie des véhicules légers et lourds, ainsi que des motos, comme moyens utilisés par 40 contrebandiers angolais et étrangers.

Nelson da Cruz a fourni cette information à la fin d'une visite effectuée vendredi par la commission technique pour l'identification du délit de contrebande de produits pétroliers (CTIMCCPP), dirigée par son coordinateur, Daniel Geraldes.

À l'occasion, le responsable a déclaré que les municipalités de Muconda et Chiluaje préoccupent plus les autorités compétentes, car elles constituent les voies empruntées par les contrebandiers pour acheminer le carburant vers la République Démocratique du Congo.

Pour sa part, le coordinateur du CTIMCCPP, Daniel Geraldes, sans fournir le nombre des personnes impliquées dans ces crimes, a demandé aux organes de justice d'accélérer le jugement des prévenus pour décourager de telles pratiques à travers tout le pays.

À Lunda-Sul, ces genres d'infractions sont faibles, par rapport à la province du Zaire où les foyers de contrebande de carburant sont plus alarmants, ce qui fait appelle à la surveillance régulière et rigoureuse afin d'enrayer ce mal qui ronge l'économie du pays et la souveraineté de l'Etat, et qui met en danger les familles à cause des incendies, a-t-il souligné.

Pour le gouverneur Daniel Neto, le phénomène de la contrebande constitue un problème très grave, car il nuit à l'économie du pays, d'où la nécessité de nous unir tous contre ces crimes dans la région.