Ile Maurice: Une célébration poétique au Victoria Urban Terminal

La langue kreol a été mise à l'honneur hier au Victoria Urban Terminal lors d'un événement dédié à la poésie et au slam. De 11 heures à midi, quatre artistes talentueux ont captivé le public avec des performances marquées par la créativité et l'émotion. Une initiative qui s'inscrit dans l'esprit de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée le 21 février dernier, et de la fête nationale.

Les spectateurs, séduits par la qualité des performances, n'ont pas hésité à immortaliser ces instants en prenant des photos avec les artistes. Chaque prestation a apporté une touche unique ; Anaïs Carpenen a partagé un texte mêlant amour et poésie avec beaucoup de sensibilité, Rishi Kaundun, par ses jeux de mots astucieux, a démontré toute l'originalité et l'humour du slam, Rebecca D'Souza a su charmer l'audience par son écriture poétique et imagée ou encore Cyril Luximan a livré des textes engagés mettant en valeur la richesse du kreol et de la culture mauricienne.

Cet événement a permis de rappeler que le kreol est bien plus qu'un simple moyen de communication : c'est une langue vivante, porteuse d'émotions, de revendications et d'identité.

L'hommage à la langue kreol ne s'est pas arrêté aux performances scéniques. Dès le début de la semaine, plusieurs auteurs ont présenté leurs ouvrages en kreol morisien au public, dont Vikash Dhookee, Alain Fanchon et Cyril Luximan. Cette initiative vise à encourager la lecture et l'écriture en kreol, tout en valorisant la diversité littéraire locale.

L'événement au Victoria Urban Terminal a démontré que le kreol est une langue d'expression artistique riche et vibrante. La poésie et le slam y ont trouvé une place de choix, prouvant une fois de plus que la culture mauricienne continue d'évoluer, portée par des artistes passionnés et engagés. Une belle réussite qui donne envie de voir d'autres initiatives du même genre fleurir à travers l'île.