Congo-Kinshasa: Lutte contre le choléra au Nord-Kivu - Le Fonds CERF débloque 750 000 USD

Le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF) des Nations unies a alloué 750 000 dollars américains aux efforts visant à contenir la flambée de choléra qui sévit dans la province du Nord-Kivu, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Cette somme permettra à l'UNICEF, à l'OMS et à leurs partenaires d'améliorer l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, ainsi qu'aux services d'hygiène et de santé, réduisant ainsi les risques de propagation et garantissant des soins vitaux aux populations affectées.

« Ce financement du CERF est une manière concrète de prévenir une épidémie de grande ampleur. Investir dans la réponse et la prévention maintenant sauvera des vies et évitera des dépenses bien plus lourdes plus tard », a déclaré Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC.

Entre janvier et début mars 2025, la ville de Goma est devenue le nouvel épicentre du choléra, avec 68 % des 1846 cas enregistrés sur la période dans toute la province du Nord-Kivu.

Déjà endémique dans plusieurs provinces du pays, la propagation rapide est favorisée par les conditions de vie précaires des communautés vulnérables, confrontées à la violence et à l'extrême pauvreté.

La RDC traverse l'une des crises humanitaires les plus complexes au monde, selon OCHA, avec plus de 21 millions de personnes ayant de multiples besoins. Depuis fin janvier 2025, les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu font face à une recrudescence du conflit, marquée par l'offensive de la rébellion M23.

Les affrontements violents ont provoqué le déplacement forcé de centaines de milliers de personnes et ont eu un impact sur la fourniture des services de base, aggravant les risques de propagation des maladies liées à l'eau, comme le choléra.