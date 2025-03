Ile Maurice: Un moment intense pour l'Indépendance

Un instant suspendu. Une prestation inédite. Ce fut le cas lors d'une performance, cette semaine, au Tribeca Mall, où les voix d'Island Voices, du Rainbow Voices Children's Choir et d'autres chanteurs passionnés se sont unies en un seul choeur, sous le regard bienveillant de la soprano Katrin Caine.

Derrière cette prestation vibrante se cache justement Katrin Caine, véritable architecte de ce moment. Originaire d'Allemagne, elle a étudié le chant et la musique à l'Université de Musique de sa ville natale avant d'enseigner pendant dix ans comme professeure de chant et de choeur à l'école de musique de Grünwald, au sud de Munich. «C'est toujours un plaisir de chanter une chanson que l'on aime avec un groupe d'artistes enthousiastes. Je trouve que les paroles de cette chanson correspondent parfaitement à l'esprit de la fête de l'Indépendance», confie-t-elle.

La chanson interprétée est extraite de la comédie musicale The Dodo and the Pirate Boy, signée Katrin Caine, qui sera jouée en novembre prochain au Caudan Arts Centre. «Elle exprime un amour profond pour la beauté de cette île, et le public le ressent. Les gens sont heureux de pouvoir exprimer leur attachement à leur pays et à leur foyer à travers la musique», ajoute-t-elle.

L'enthousiasme du public, qui s'est joint spontanément au choeur, aurait pu laisser croire à une improvisation totale. Or, il n'en est rien. «Nous avons préparé la chanson séparément lors des répétitions avec Island Voices, Rainbow Voices Children's Choir et d'autres chanteurs passionnés. C'était en grande partie structuré : le flash mob devait avoir une organisation précise et les chanteurs savaient quand intervenir. Toutefois, une part d'improvisation subsistait, notamment sur la provenance exacte des chanteurs dans le public. Et en effet, quelques personnes qui n'avaient pas répété avec nous se sont jointes spontanément sur le moment», raconte Katrin Caine.

À noter qu'Island Voices participera en septembre prochain aux African Asian Pacific Choir Games, où il est obligatoire d'interpréter une oeuvre chorale d'un artiste local. «Pour l'occasion, j'ai écrit un arrangement spécial et assez complexe de cette chanson, en collaboration avec Vincent Nombro», précise Katrin Caine.

Artiste accomplie, elle a déjà signé plusieurs comédies musicales, histoires et chansons pour enfants. Deux de ses œuvres ont d'ailleurs été publiées sous forme de livres accompagnés de CD : Le Petit Homme de l'Autre Étoile et Les Trois Petites Sorcières. Pour ce qui est de l'expérience musicale tenue au Tribeca Mall, cela s'est fait avec le soutien de Courts Mammouth et du Monde de la Maison.