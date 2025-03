Angola: Kagame reconnaît le dévouement du Président João Lourenço en faveur de la pacification de la RDC

Luanda — Le Président du Rwanda, Paul Kagame, a salué samedi l'engagement du Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, pour la paix dans l'Est de la RDC.

Kagame a exprimé ce fait lors de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur d'Angola au Rwanda, Filomeno Barber Leiro Octávio, à la fin de son mandat, selon un communiqué de presse de la mission diplomatique angolaise dans cet État parvenu à l'ANGOP.

Selon la note, Paul Kagame a demandé au diplomate angolais de transmettre au Président João Lourenço sa pleine disponibilité et celle de son gouvernement pour travailler et collaborer avec tous les moyens à leur disposition dans les efforts pour parvenir à la paix dans la région.

Au niveau bilatéral, l'homme d'État rwandais a reconnu les excellentes relations politico-diplomatiques et de coopération qui existent entre le Rwanda et l'Angola.

De même, Paul Kagame a félicité le diplomate angolais et son équipe pour les bons résultats obtenus au cours de la mission au Rwanda, tout en saluant les excellentes relations entre les deux pays.

L'homme politique a également exprimé la volonté de son gouvernement de continuer à soutenir les diplomates angolais dans leurs missions.

Pour sa part, le ministre d'État rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale chargé de la Communauté de l'Afrique de l'Est, James Kabarebe, a fait une évaluation de la situation actuelle des relations politico-diplomatiques et de la coopération bilatérale entre le Rwanda et l'Angola, en mettant l'accent sur la tenue de la première réunion de la Commission mixte bilatérale, réalisée en 2022.

Il a rappelé qu'à l'époque, neuf accords de coopération avaient été signés et sont en cours d'exécution dans les domaines de la santé, de la justice et des droits de l'homme, des ressources minérales, du pétrole et du gaz, de l'agriculture et de l'élevage, des finances et de l'administration publique.

Le ministre rwandais a également évoqué les perspectives des relations bilatérales en vue de la tenue cette année de la deuxième réunion de la Commission mixte bilatérale, au cours de laquelle il est prévu que douze autres accords, actuellement en négociation, soient signés.

L'ambassadeur sortant de l'Angola au Rwanda, Eduardo Filomeno Barber Octávio, qui a accompli une mission de sept ans, a remercié le gouvernement rwandais, en particulier le Président Paul Kagame, pour les facilités et le soutien accordés aux diplomates angolais, pour que leur travail soit couronné de succès.