Angola: La présidente du Parlement angolais se joint à la mobilisation mondiale pour la parité hommes-femmes

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, s'est jointe, samedi, à Mexique, lors de la Conférence mondiale des femmes parlementaires, à la mobilisation pour la parité des sexes.

Carolina Cerqueira, qui était auparavant Ministre d'État chargée des Affaires sociales, ministre de la Communication sociale et de la Culture, est intervenue dans un panel consacré à "l'Hommage du leadership parlementaire" dans lequel elle a encouragé les jeunes, en tant que futurs dirigeants, à considérer la parité comme la réalisation de l'égalité constitutionnelle entre les citoyens et le renforcement de la démocratie.

Selon la leader parlementaire, l'hommage aux femmes parlementaires a visé l'inclusion sociale et de genre, le renforcement des institutions démocratiques, l'affirmation du Parlement angolais à l'intérieur et à l'extérieur et l'inclusion des femmes dans les processus de prise de décision politique.

"Dans la législature actuelle, notre accent a été mis sur le plaidoyer sur les questions sociales, le genre et l'inclusion des jeunes, en tenant compte que l'avenir de nos nations est lié au potentiel des jeunes", a-t-elle déclaré.

La responsable a affirmé que les jeunes sont ceux qui, avec leur énergie, leur créativité et leur innovation, ont la capacité de transformer les réalités et de stimuler le développement. D'autre part, a-t-elle renchéri, nous oeuvrons également sur la diplomatie parlementaire comme mécanisme de renforcement et de recherche de bonnes pratiques pour améliorer le travail parlementaire, ainsi que pour la paix et la stabilité internationale, car sans paix il n'y a pas de développement.

Carolina Cerqueira a souligné que l'Assemblée nationale encourageait les nouvelles générations à maintenir la culture de paix et de dialogue, la poursuite de l'intérêt public comme moyen d'accomplir les tâches fondamentales de l'État, ainsi que la préservation de l'environnement comme garantie de survie pour les générations futures.

"Le maintien de la paix et de la stabilité internationale est le fondement sur lequel se construit le progrès social, économique et politique. Son maintien nécessite un engagement collectif ferme et se poursuit avec le multilatéralisme et la diplomatie préventive", a-t-elle défendu.

Carolina Cerqueira a souligné que sur les 220 députés de l'Assemblée nationale, 40% sont des femmes et sont représentées dans tous les organes internes du Parlement angolais, citant comme exemple la président du Parlement, la président de la Commission de la défense, de la sécurité, de l'ordre intérieur, des anciens combattants et vétérans du pays, la commission de l'économie et des finances et la Commission de la famille, de l'enfance et de l'action sociale.

Toujours dans le cadre gouvernemental, elle a signalé que les postes de vice-président de la République, de président de la Cour constitutionnelle, ainsi que de ministres et gouverneurs de provinces, étaient occupés par des femmes.

Dans le cadre de l'action parlementaire, Carolina Cerqueira a souligné la tenue, en 2023, de la 147ème Assemblée de l'Union interparlementaire et de la 1ère Assemblée paritaire des parlements ACP post-accord de Cotonou, le Forum parlementaire de la SADC, en 2024, le Forum parlementaire de la région des Grands Lacs étant prévu en avril de cette année.

La président de l'Assemblée nationale dirige une délégation parlementaire composée des députés Erika Aires, Edna Queximalunga et du député Manuel Armando da Costa Ekuikui.

L'événement rassemble 350 femmes députées de 62 pays et d'autres délégués.

L'Union interparlementaire (UIP), fondée en 1889, organise cette Conférence en collaboration avec le Congrès mexicain.