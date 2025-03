Angola: Le Chef de l'Etat angolais reçoit un message de son homologue tanzanienne

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a reçu ce samedi un message de la Présidente de la Tanzanie, Samia Hassan Suluhu, dans le cadre des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

La lettre a été remise par le ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la Coopération Est-Africaine, Mamud Sabith Kombo, qui a été reçu en audience par l'homme d'État angolais.

A la fin de la réunion, Mamud Kombo a souligné, dans des déclarations à la presse, l'importance des relations de coopération entre les deux pays, les considérant comme « historiques et assez fructueuses ».

"Nous avons également profité du moment pour revoir le niveau des relations dans les domaines économique, politique et social. Nous entendons les renforcer de plus en plus", a informé l'envoyé spécial de la Président de Tanzanie.

Les relations de coopération entre l'Angola et la Tanzanie sont historiquement solides et reposent sur des liens politiques, diplomatiques et économiques, renforcés au fil des décennies.

Les deux gouvernements ont signé des accords pour promouvoir le commerce et les investissements bilatéraux. Des secteurs tels que le pétrole, le gaz, l'agriculture et les transports constituent des domaines d'intérêt pour renforcer la coopération économique entre les deux pays.

La coopération entre les deux pays continue d'évoluer, avec de nouvelles opportunités dans les domaines du commerce, des infrastructures et du développement durable.