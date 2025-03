Angola: La célébration du 15 mars est un acte de reconnaissance de la bravoure de ceux qui ont lutté contre le colonialisme

Lubango — Le secrétaire d'État aux Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, Domingos André Tchikanha, a déclaré aujourd'hui samedi à Lubango, que la célébration du 15 mars est un acte de reconnaissance et de solidarité avec ceux qui ont lutté contre le colonialisme.

Intervenant à l'événement central de cette célébration nationale, tenu la province de Huila, Domingos Tchikanha a déclaré que les combattants de la liberté poursuivaient leurs protestations contre les intérêts du régime colonial portugais d'alors, qui exploitait, réprimait et humiliait la population angolaise dans son propre pays.

À l'occasion des 64 ans de l'expansion de la Lutte armée de libération nationale, le secrétaire d'État a souligné que la célébration de cette date constitue une reconnaissance et une solidarité avec les "vaillants" combattants angolais et encourage les autorités à maintenir la paix, la stabilité et la cohésion sociale entre les Angolais.

Domingos André Tchikanha a déclaré que c'est à la suite de cet acte de courage et d'autres déclenchés par les trois mouvements de libération nationale que, 14 ans plus tard, l'indépendance nationale a été obtenue.

À son tour, le gouverneur provincial de Huila, Nuno Barnabé Mahapi Dala, a déclaré que cette date est d'une importance transcendante et constitue une étape indélébile dans l'histoire de l'Angola et de la lutte de son peuple.

Pour le gouverneur, l'Angola célèbre non seulement le courage, la bravoure et le sacrifice de ceux qui, avec détermination et combativité, ont conduit à l'expansion de la lutte armée pour la libération nationale, mais aussi pour réaffirmer l'engagement dans la construction et la reconstruction d'un pays libre, souverain et juste.

"Cette date marque un tournant dans notre histoire et rappelle les défis surmontés et les valeurs qui nous unissent, le courage et la recherche incessante de la dignité du peuple angolais", a-t-il souligné.

L'événement a été précédé du dépôt d'une gerbe sur la tombe du soldat inconnu au cimetière Mitcha, à la périphérie de la ville de Lubango et de la remise d'objets d'art à certains nationalistes du MPLA, du FNLA et de l'UNITA.