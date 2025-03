Tunisie: La Ligue des droits de l'homme appelle à une stratégie nationale pour la gestion des flux migratoires

La Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH) a exhorté les autorités à élaborer une "stratégie nationale claire et transparente" pour encadrer les flux migratoires irréguliers. Dans un communiqué publié ce dimanche, elle insiste sur la nécessité d'une approche basée sur la coopération avec les pays concernés et les organisations internationales, garantissant l'intérêt national, le respect de la souveraineté et les engagements de la Tunisie en matière de droits de l'homme.

L'organisation plaide pour des politiques migratoires "justes et humaines", qui assurent la sécurité et les droits des migrants, tout en prenant en compte les défis économiques et sociaux du pays. Elle souligne l'importance d'établir des mécanismes juridiques conformes aux engagements internationaux de la Tunisie en matière de droits humains.

Tout en reconnaissant la nécessité d'une approche sécuritaire, la LTDH estime que la gestion de la migration ne peut se limiter à une réponse policière. Elle appelle à une approche globale, respectueuse des lois nationales et des traités internationaux, qui préserve la dignité humaine et la paix sociale.

Coopération avec l'OIM pour le retour volontaire

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré mercredi dernier le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie, Azouz Samri. La réunion a porté sur le suivi des programmes de coopération relatifs au retour volontaire et sécurisé des migrants en situation irrégulière.

Lors de cette rencontre, le ministre a plaidé pour une intensification des campagnes de sensibilisation, afin d'informer les migrants sur les opportunités de réintégration dans leurs pays d'origine. Il a réaffirmé la position de la Tunisie, qui refuse d'être un pays de transit ou de réinstallation pour les migrants en situation irrégulière. Il a également insisté sur la nécessité de garantir un retour volontaire et sécurisé, dans le respect de la dignité humaine et des engagements internationaux du pays.