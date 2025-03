Tunisie: Pari réussi du Président de la République - Le Génie militaire au service de la patrie

Le suivi des décisions et mesures prises en faveur des divers projets d'ordre économique, social et culturel est garanti grâce à la détermination affichée par le Président de la République qui ne rate aucune occasion pour s'assurer du bon avancement des différents programmes dont il a donné le signal pour leur réalisation. Ainsi, et dans le cadre de sa volonté d'aller jusqu'au bout des promesses, le Chef de l'Etat a prouvé que les annonces faites pour restaurer bon nombre d'édifices utiles pour la vie sociale et culturelle en vue d'améliorer les conditions pour les usagers ne sont pas de simples slogans ou autres éléments de propagande comme le prétendent certaines mauvaises langues.

Il convient de souligner, dans cet esprit, les récentes nouvelles concernant l'avancement à un rythme soutenu des chantiers mis en place pour la réhabilitation et la restauration de sites chers au cœur des Tunisiennes et des Tunisiens, en l'occurrence la Maison de la Culture Ibn Khaldoun, les places Mongi-Bali et Barcelone en plein centre-ville de Tunis sans oublier la restauration de la médina de Kairouan et les Bassins des Aghlabites.

Soucieux d'assurer une minutieuse exécution, en plus de l'efficacité et la rapidité de la mise à jour de ces projets, le Président Kaïs Saïed a mis en exergue, lors d'une récente rencontre avec le ministre de la Défense nationale, le rôle important joué par l'Armée nationale, plus précisément par la direction générale du génie militaire.

Il faut dire que les prouesses et les performances réussies par ladite direction prouvent, si besoin est, que notre Armée ne se contente pas seulement des opérations de défense et de sécurité de la patrie, dont elle s'acquitte à merveille, mais elle élargit ses actions au service du vécu quotidien du peuple et à l'oeuvre de développement global du pays.

Après avoir fait ses preuves avec la remise à neuf de la piscine du Belvédère et le réaménagement de la Place Pasteur, inaugurées par le Chef de l'Etat en octobre 2024, la direction générale du Génie militaire se trouve à pied d'oeuvre pour achever la réhabilitation des sites au centre de la capitale qui se trouvent à un bon stade d'avancement.

Le suivi de cette réalisation démontre que les travaux de restauration, notamment à la Maison de la Culture Ibn Khaldoun, sont dans la dernière ligne droite, voire pratiquement achevés en vue de rendre toute sa splendeur à ce monument national, un monument centenaire qui abritait le siège de la fondation Dante Alighieri, né en 1265 à Rome, avant d'héberger l'Alliance française qui a fini par rendre le bâtiment aux autorités tunisiennes qui y installent l'actuelle Maison de la Culture Ibn Khaldoun.

Il est utile de mentionner que le Génie militaire de l'Armée nationale a été, souvent, à la pointe des opérations de développement grâce à un sens aigu de professionnalisme et à une efficacité exemplaire ainsi qu'une capacité à achever les travaux, qui lui sont confiés, dans les délais impartis tout en préservant un haut niveau de qualité.

En toute état de cause, boostées par les encouragements présidentiels, les diverses composantes de l'Armée nationale, plus particulièrement la direction générale du Génie militaire, sont profondément impliquées dans bon nombre d'opérations de développement qu'elles parviennent à réussir avec grand bonheur afin de concrétiser les projets ambitieux de la Tunisie nouvelle.