Soudan: Le consul du pays à Riyad salue le soutien du Royaume d'Arabie saoudite au peuple soudanais

Riyad — Le consul général à l'ambassade du Soudan au Royaume d'Arabie saoudite, Mustafa Al-Sharif a salué l'intérêt du Royaume, son gouvernement et son peuple, ainsi que son soutien continu au peuple soudanais.

Lors de son discours samedi au repas de l'aube 'Sahoor' pour les ambassadeurs des médias, organisé par l'Association des médias professionnels soudanais à Riyad, il a remercié le Serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz, et son prince héritier, Mohammed bin Salman, pour ce qu'ils ont apporté au peuple soudanais pendant son épreuve et pour leur soutien et leur assistance continus à la communauté soudanaise du Royaume, leur souhaitant davantage de progrès et de développement.

Le consul a salué la ténacité des forces armées soudanaises et leurs victoires sur la milice rebelle-FSR. Il a également salué le peuple soudanais qui a contribué et soutenu les forces armées dans la bataille de la Dignité jusqu'à la victoire. Il a souligné que le Soudan progresse et se relève et qu'il reviendra meilleur malgré la douleur et les blessures, se réjouissant de nouvelles victoires dans les jours à venir.

Le Consul a salué la contribution et le soutien de l'Association des médias professionels soudanais, tant au pays qu'à l'étranger, dans la Bataille de la Dignité, soulignant que le rôle des médias pendant la Guerre de la Dignité n'était pas moindre que celui du fusil qui a libéré le pays, ni de la diplomatie qui s'est dressée et a combattu depuis l'étranger, en disant : « Nous attendons beaucoup d'eux afin de développer et de faire progresser le pays au cours de la prochaine étape », saluant les efforts de l'expert des médias, le professeur Ali Shamo, qui a été honoré samedi par l'Association à Riyad.

Le professeur Ali Shamou, lors de son discours à la cérémonie via Zoom, a souligné la force des relations soudano-saoudiennes dans tous les domaines, saluant le soutien du Royaume, du gouvernement et du peuple, et a déclaré que l'échange dans le domaine médiatique entre les deux pays est ancien et continu, remerciant ce que le Royaume a fait pour la communauté soudanaise en termes de soutien continu et d'accueil du peuple soudanais pendant la période de guerre.

Il a déclaré que le Soudan était l'un des pays fondateurs de l'Union de radiodiffusion des États arabes et jouait un rôle important dans les médias arabes et régionaux. .