Soudan: La santé de Gedaref discute la protection des victimes de guerre avec la délégation du HCR à Genève

Gadarif — Le directeur général du ministère de la Santé et du Développement social de l'État de Gedaref et ministre en charge Dr. Ahmed El Amin Adam a reçu samedi dans son bureau une délégation de haut niveau des départements de protection des bureaux principaux à Genève du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNU P) et de l'UNICEF.

La visite de la délégation de haut niveau vise à évaluer les interventions liées à la protection et à la fourniture de services de soutien aux victimes, suite aux graves répercussions de la guerre et aux conditions qu'elle a laissées pour de nombreuses familles, ainsi qu'aux violations commises par les milices rebelles contre les civils.

La réunion a passé en revue les interventions entreprises en coopération et en coordination avec les partenaires dans les domaines de l'hébergement, de l'alimentation et du soutien financier et psychologique fournis aux familles et aux victimes de violations, ainsi que les services qui leur sont fournis dans l'État de Gedarif.

Il a noté que l'État avait accueilli plus de 3 millions de personnes ces dernières années, ce qui avait eu un impact significatif sur le secteur des services.

Le ministre a révélé que les statistiques officielles indiquaient que 1 000 cas d'agression avaient été enregistrés, ajoutant que les services nécessaires leur avaient été fournis.

Il a souligné l'importance de remédier aux lacunes dans la performance des partenaires dans les interventions de protection, en particulier dans les camps d'expatriés, exprimant son espoir que la coopération et la coordination avec les partenaires à cet égard se poursuivraient, et remerciant les partenaires pour leurs interventions dans ce domaine.

La délégation a entamé une visite sur le terrain pour évaluer les conditions des personnes déplacées et les interventions réalisées dans un certain nombre d'abris de l'État.