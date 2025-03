Congo-Kinshasa: Une délégation de Kinshasa attendue à Luanda pour des négociations avec le M23

Une délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) est attendue à Luanda, en Angola, mardi 18 mars, annonce l'Agence congolaise de presse ce dimanche 16 mars. Les émissaires de Kinshasa vont répondre à l'invitation du président angolais Joaô Lourenço, qui a proposé d'ouvrir des négociations directes entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle M23, soutenu par l'armée rwandaise.

Le président angolais, en sa qualité de médiateur dans la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue l'est de la RDC, a pris l'initiative de réunir les parties en conflit. L'objectif de ces négociations est d'aboutir à une cessation des hostilités et de poser les bases d'une solution durable au conflit.

Pour l'instant, la composition de la délégation du gouvernement congolais et son cahier de charges n'ont pas été officiellement dévoilés, selon l'Agence congolaise de presse. Cependant, Mambu Sita Sumbu, Haut représentant du président Félix Tshisekedi pour le suivi de la feuille de route de Luanda et des organisations économiques régionales, a récemment remis un message du chef de l'État congolais au président angolais Joaô Lourenço. Le contenu de ce message reste confidentiel, mais il pourrait contenir des éléments pour orienter les discussions.

Jusqu'à présent, Kinshasa refusait catégoriquement de négocier avec le M23, qu'il qualifie de « terroristes ». Le gouvernement congolais privilégiait des discussions directes avec le Rwanda, accusé de soutenir activement les rebelles, comme l'ont confirmé plusieurs rapports des Nations unies. L'ouverture de ces négociations directes avec le M23 marque donc un tournant dans la stratégie de Kinshasa.

Depuis plus de deux ans, le groupe rebelle M23 poursuit sont expansion dans l'est de la RDC. La rébellion occupe des pans entiers des provinces du Nord et du Sud-Kivu et contrôle les villes de Goma et Bukavu.

Ces affrontements ont provoqué des déplacements massifs de populations et une crise humanitaire majeure.

Les regards sont désormais tournés vers Luanda, où ces pourparlers de paix pourraient marquer un moment décisif dans la recherche d'une solution durable à ce conflit qui déchire l'est de la RDC.