Algérie: Théâtre pour enfants - Représentation honorifique de la pièce 'Royaume des loisirs' à Adrar

Adrar — Une représentation honorifique de la pièce théâtrale "Royaume des loisirs", du réalisateur Noureddine Kehil, a été animée, samedi dans la soirée au théâtre régional d'Adrar, à la satisfaction d'un public nombreux, a-t-on appris dimanche des responsables de cet établissement culturel.

Interprétée par des comédiens issus des wilayas d'Adrar, Béchar et Tamanrasset, cette oeuvre entre dans le cadre du programme du théâtre régional d'Adrar, visant l'encouragement et la valorisation des œuvres théâtrales créatives aux contenus destinés aux enfants, a indiqué le chef de service de programmation et de distribution au théâtre régional d'Adrar, Noureddine Frane.

Second du genre présenté cette année dans la wilaya, ce spectacle devra être projeté au niveau des autres communes de la wilaya, avant de participer à d'autres manifestations nationales artistiques dédiées au théâtre pour enfants, à travers le pays, a ajouté M. Frane.

Accompagnés de leurs parents, les enfants ont attentivement suivi et apprécié le contenu instructif de cette oeuvre, a indiqué le même responsable qui a annoncé le lancement prochain, par le théâtre régional d'Adrar, des journées "printemps théâtral" pour enfants, coïncidant avec la fête de la victoire et les vacances scolaires de printemps.

Cette manifestation culturelle d'une semaine, qui verra la participation d'associations et troupes théâtrales de différentes régions du pays, comportera diverses œuvres théâtrales et des activités artistiques et récréatives.