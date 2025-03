Tunisie: Ligue 1 - Rien n'est encore joué - Suspense assuré jusqu'à la fin

On devra s'attendre à la plus âpre des batailles en haut comme en bas du tableau.

Ça fait bien longtemps que le championnat n'a pas été aussi serré et n'a pas connu une telle intensité et que la hiérarchie n'a pas été aussi bousculée. A cinq journées de la fin, rien n'est encore joué aussi bien pour le podium que pour le maintien.

L'un des attraits majeurs du championnat de cette saison, c'est que ses derniers verdicts et que son classement définitif ne seront, à coup sûr, connus que dans les derniers mètres d'un parcours long de 30 matches. On ne peut, bien entendu, que s'en réjouir. Avec des matches qui ont basculé dans les arrêts de jeu comme la victoire sur le fil du Club Africain sur le ST ( 90' + 6 ) et le nul de l'Espérance arraché devant la JSO à la toute dernière minute, les cartes ont été redistribuées pour nous garantir ce suspense jusqu'au bout, ce qui fait le charme de toute compétition.

Quatre prétendants pour le sacre

En haut du tableau, quatre clubs sont à chances presque égales pour convoiter le titre. L'Espérance ( 53 points), depuis sa défaite contre le CAB le 22 février et ses deux matches nuls avec l'USBG le 1er mars et la JSO le 12 mars, a perdu beaucoup de terrain et a vu son échappée, pourtant amorcée au bon moment, freinée.

L'USM, avec 20 points sur 24 dans les 8 derniers matches, a fait, elle, une remontée spectaculaire qui l'a hissée à la première place en compagnie des "Sang et Or". L'Étoile, troisième avec 51 points, a repris espoir de pouvoir coiffer au poteau l'EST et l'USM pour rafler à la fin la plus haute des distinctions qu'est le trophée de champion.

Le Club Africain peut remercier son défenseur Hamza Ben Abda de l'avoir remis dans la course pour le titre grâce à son but inespéré dans les toutes dernières secondes de son match à quitte ou double avec les Bardolais.

Un verdict en leur faveur demain pour la réclamation faite contre l'USBG leur fournirait deux points qui les feraient grimper à la troisième place avec 52 points. Avec quatre équipes au coude à coude, chaque journée des cinq restantes va nous donner un nouveau classement qui sera remis en question la journée d'après. C'est dire combien la fin du championnat va être palpitante et indécise pour dégager l'heureux lauréat d'une saison qui aura tenu ses promesses par ce suspense spectaculaire et charmant.

Six clubs pour la bataille de la relégation

Derrière ce quatuor de tête, il y a ce ventre mou du classement avec l'ESZ (47 points) dont les chances sont devenues minimes de finir dans le quatuor de tête après ses deux défaites à domicile contre l'ESS et l'USM.

Le ST (43), le CSS (36), l'ESM (35), l'OB ( 28) et le CAB (26), bien à l'abri, vont arbitrer la lutte dans le haut du tableau et dans la queue du peloton. Cette queue du peloton composée de six équipes qui sont mathématiquement toutes concernées par la relégation. Si l'ASS (23 points), la JSO (22) et l'USBG (21) sont en meilleure posture que le trio EGSG, ASG et UST (18 points), ces équipes resteront quand même hantées jusqu'à la fin par le risque de ne pas échapper au purgatoire. Ça va donc bien chauffer en haut comme en bas du championnat. On ne peut que dire tant mieux pour ce suspense garanti jusqu'à la fin.