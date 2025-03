Ile Maurice: Volley-ball - Le groupe dirigé par Fayzal Bundhun reconduit

Les membres du comité exécutif sortant de la Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB) ont été reconduits, samedi 15 mars, lors de l'assemblée générale élective (AGE). Celle-ci s'est déroulée au siège de la fédération à Vacoas sous la supervision de l'arbitre international Rohit Caullychurn et de deux représentants du Comité Olympique Mauricien (COM), Sourendra Seebaluck et Rajessen Descann. Fayzal Bundhun va ainsi effectuer un troisième mandat à la présidence. Toutefois, la composition du comité directeur sera finalisée lors d'une réunion qui est prévue ce mercredi, 18 mars.

Les représentants des clubs réunis dans les bureaux administratifs de la fédération avant le vote. © Krishna Pather

Philippe Boudou, représentant de l'Union sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill (USBBRH) ayant retiré sa candidature à la dernière minute, ils étaient seulement 9 candidats pour 8 postes pour les clubs de première division (D1). Olivier Ami (Trou-aux-Biches Sharks), Jean-Claude Dedans (Buswell VBC), Ranjit Jokhoo (CS Pamplemousses) et Jebelle Spéville-Othello (Tranquebar Black Rangers), membres du comité sortant, faisaient le plein avec 23 voix sur les 23 bulletins dépouillés.

Daniel Lam Hing (Curepipe Starlight SC) obtenait lui aussi 23 voix. Julien Lemontagnard (CS Mahébourg) suivait avec 22 voix. Cristalle Parsooramen (Quatre-Bornes VBC) suivait avec 19 voix alors que Fayzal Bundhun (Port-Louis Fire Star) récoltait 17 voix. Kaysee Teeroovengadum (Faucon Flacq Camp Ithier VBC) ne fut pas élu mais obtenait tout de même 11 voix, soit la moitié des suffrages exprimés.

Pour les clubs de deuxième division (D2), 8 candidats se présentaient pour les 6 postes en jeu. Brayen Moothoosamy (AS Vacoas-Phoenix), secrétaire-général sortant et Nuvin Nemdharry (AS Roches Noires) faisaient le plein de voix (23). Mahendra Mattapullut (Mangalkhan VBC) et Bose Soonarane (Titan Bambous VBC) qui faisaient partie du comité sortant, obtenaient 21 et 20 voix respectivement. Les deux autres élus sont Gérard Paya (Flic en Flac Blue Star SC) et Jocelyn Lebrasse (St Antoine Richelieu SC) avec 18 et 16 voix respectivement. Tusharsingh Duth Bheergoonath (Camp Ithier SC) et Vishwanath Bissessur (AS Petite Julie) ne furent pas élus avec 9 et 8 voix respectivement. Le seul représentant d'un comité régional, Jean-Marie Viané Azie, de Rodrigues, était élu de facto.

Le président sortant, Fayzal Bundhun, glissant son bulletin dans l'urne sous le regard de Rohit Caullychurn, Rajessen Descann et Sourendra Seebaluck qui ont supervisé le scrutin. © Krishna Pather

Kaysee Teeroovengadum a soulevé plusieurs points. Le représentant du Faucon Flacq Camp Ithier VBC a, notamment, reproché au comité sortant le fait qu'il n'avait pas organisé d'AG annuelle en 2023 et 2024. Il a aussi fustigé le fait que St Antoine Richelieu SC ait désigné un membre pour être candidat et un autre pour voter. « C'est contraire au règlement », a-t-il pesté. Sinon l'exercice s'est déroulé dans l'ordre et la discipline.

Le décompte des voix

23 : Olivier Ami (Trou-aux-Biches Sharks), Jean-Michel Dedans (Buswell VBC), Ranjit Jokhoo (CS Pamplemousses), Daniel Lam Hing (Curepipe Starlight SC), Jebelle Spéville-Othello (Tranquebar Black Rangers), Brayen Moothoosamy (AS Vacoas-Phoenix), Nuvin Nemdharry (AS Roches Noires)

22 : Julien Lemontagnard (CS Mahébourg)

21 : Mahendra Mattapullut (Mangalkhan VBC)

20 : Bose Soonarane (Titan Bambous VBC)

19 : Cristelle Parsooramen (Quatre-Bornes VBC)

18 : Gérard Paya (Flic en Flac Blue Star SC)

17 : Fayzal Bundhun (Port-Louis Fire Star VBC)

16 : Jocelyn Lebrasse (St Antoine Richelieu)

11 : Kaysee Teeroovengadum (Faucon Flacq Camp Ithier VBC)

9 :Tusharsingh Duth Bheergoonath (Camp Ithier SC)

8 : Vishwanath Bissessur (AS Petite Julie)

Les élus

1ere division : Olivier Ami (Trou-aux-Biches Sharks), Jean-Michel Dedans (Buswell VBC), Ranjit Jokhoo (CS Pamplemousses), Daniel Lam Hing (Curepipe Starlight SC), Jebelle Spéville-Othello (Tranquebar Black Rangers), Julien Lemontagnard (CS Mahébourg), Cristelle Parsooramen (Quatre-Bornes VBC), Fayzal Bundhun (Port-Louis Fire Star VBC)

2e division : Brayen Moothoosamy (AS Vacoas-Phoenix), Nuvin Nemdharry (AS Roches Noires), Mahendra Mattapullut (Mangalkhan VBC), Bose Soonarane (Titan Bambous VBC), Gérard Paya (Flic en Flac Blue Star SC), Jocelyn Lebrasse (St Antoine Richelieu)

Régional : Jean-Marie Viané Azie (Rodrigues)