Ile Maurice: L'AML Unit poursuit son enquête sur les liens entre Menlo Park et la BoM

L' Anti-money Laundering Unit (AML) du Central Crime Investigation Departement (CCID) continue de recueillir des déclarations dans le cadre de son enquête sur les liens entre Menlo Park Ltd et la Banque de Maurice (BoM). Après l'ancien gouverneur de la BoM, Harvesh Seegolam, c'était au tour de Stéphane (photo) et Mary Queenie Adam d'être une nouvelle fois entendus. Les enquêteurs se sont notamment penchés sur une réunion clé tenue le 29 août 2024 à la BoM Tower.

Mary Queenie Adam a affirmé ne pas connaître personnellement Harvesh Seegolam et a précisé que c'est Ziyad Bundhun, conseiller chez Menlo Park Ltd, qui avait joué le rôle d'intermédiaire. Elle a également révélé que Seegolam lui avait demandé son numéro de téléphone. Cette demande a intrigué les enquêteurs, qui s'interrogent sur une possible intervention «en haut lieu», incitant à organiser cette rencontre.

Des éléments recueillis par les enquêteurs confirment que Harvesh Seegolam a contacté Mary Queenie Adam un jour avant la réunion officielle à la BoM Tower. Selon l'affidavit de la directrice de Menlo Park, cette réunion s'inscrivait dans le cadre d'une présentation de son projet de start-up, qui devait intégrer l'Innovation Hub (Innov8) que la BoM prévoyait de lancer en septembre 2024.

Cependant, plusieurs aspects troublent les enquêteurs. L'un des points d'achoppement majeurs concerne le lieu de la présentation : le projet nécessitant un financement de la Mauritius Investment Corporation (MIC), il aurait normalement dû être présenté devant cet organisme et non à la BoM. Qui a donné l'ordre d'organiser cette présentation à la banque centrale ?

Autre élément intriguant : la présentation s'est tenue avant même que le plan du projet ne soit officiellement approuvé. De plus, elle s'est déroulée en présence de Jitendra Bissessur, alors directeur général de la MIC. Ce n'est qu'après cette réunion qu'une demande de financement officielle a été soumise par Menlo Park.

Face à ces incohérences, les autorités poursuivent leurs investigations afin d'établir s'il y a eu des irrégularités dans ce dossier.