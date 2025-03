Tunisie: Éliminatoires du Mondial 2026 - Sadok Mourali insiste sur l'importance de la qualification du pays

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a affirmé dimanche soir que la qualification de l'équipe nationale tunisienne pour la Coupe du monde 2026 constitue "une aspiration populaire et un objectif incontournable". Il a rappelé l'importance des orientations du président de la République, qui insiste sur le fait que la participation des sportifs tunisiens aux compétitions internationales ne doit pas être une simple présence, mais un engagement en faveur de la réussite et du rayonnement du drapeau national.

Dans une déclaration à l'agence TAP, en marge de sa visite à la séance d'entraînement de l'équipe nationale au stade annexe de Radès, Mourali a souligné son optimisme quant aux chances des Aigles de Carthage de se qualifier pour le Mondial 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. "J'ai constaté un grand enthousiasme et une forte détermination, aussi bien chez les joueurs que chez le staff technique, à remporter la victoire face au Liberia. Ce match sera une étape clé sur la route du Mondial et devra être suivi d'une nouvelle performance contre le Malawi, le 24 mars à Radès", a-t-il déclaré.

Le ministre a également rappelé que le football reste "la locomotive du sport tunisien", soulignant la popularité de la discipline et les performances historiques de la sélection nationale. "La Tunisie a participé à plusieurs éditions de la Coupe du monde et s'est forgé une tradition solide, étant l'une des premières nations africaines et arabes à s'illustrer dans cette compétition. Nous espérons qu'elle sera présente une nouvelle fois en 2026."

L'équipe nationale tunisienne affrontera le Liberia dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, avant de recevoir le Malawi à Radès.