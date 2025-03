Tunisie: Ligue 2 - 19E Journée - Groupe A - L'ESHS freiner a-t-il Jendouba Sport ?

Le CS Korba à l'affût du moindre «coup de mou» du leader.

Après le match des «quasi-extrêmes» disputé hier entre l'Association Mégrine Sport et l'AS Oued Ellil dans le cadre du groupe A, place aujourd'hui aux restes des rencontres de cette poule avec six explications qui ne manqueront pas d'impacter le classement général. De retour dans son fief après sa victoire signée à Moknine face au Sporting local, Jendouba Sport aura à faire avec l'Espoir d'Hammam-Sousse, 5e de rang. Avantage au leader face à des Sahéliens qui, rappelons-le, n'ont pas gagné depuis cinq rondes.

Aux avant-postes toujours, sur le podium, le CS Korba ira quant à lui, défier justement le SC Moknine qui se produira pour la seconde journée de suite à domicile. Réaction en vue du Sporting quoique les Capbonais jouent l'accession et tenteront surtout de récupérer les points dilapidés lors de la journée écoulée, à la réception de la lanterne rouge, l'ES Radès.

L'ASM ne maîtrise plus son destin

Au pied du podium, l'AS Marsa n'a plus droit à l'erreur en défiant en banlieue nord le SAMB. Essoufflés depuis quelque temps déjà, les gars du Saf-Saf sont dos au mur et doivent maintenant valider jusqu'au bout s'ils veulent entretenir l'espoir d'un éventuel retour parmi l'élite.

Qu'en pense le SAMB ? Le Stade Africain de Menzel Bourguiba joue sa survie en Ligue 2 et ne se produira donc pas au Chtioui en victime expiatoire. On en vient à l'AS Ariana à présent. L'ASA est assez bien ancrée au milieu du tableau et peut à présent gérer le reste de la saison sans se soucier du maintien, quasi-assuré. Et à l'épreuve du déplacement, du côté de Radès, les Arianais évolueront donc sans aucune pression, alors que l'adversaire doit absolument gagner pour ne pas signer sa rétrogradation avant l'heure. Un fait est certain cependant concernant l'ESR. Si l'Étoile Sportive Radésienne réédite sa performance de Korba, elle peut toujours espérer à terme. Quid du CSHL maintenant ? Loin de ses standards d'antan, le Club Sportif d'Hammam-Lif n'est que l'ombre de lui-même cette saison. Situés dans la zone critique du classement, les Verts ne sont certes pas en danger immédiat, mais ils doivent cependant défendre le prestige d'un club qui ne peut se permettre de s'enliser davantage.

A l'épreuve des Fatimides de Mahdia, club qui a quasiment assuré son maintien en L2, le CSHL entend refaire le coup de la journée précédente qui a vu les Banlieusards du sud ramener un succès de l'Ariana. Attendons voir. Enfin, cette 19e journée nous propose un derby du Sahel entre le Croissant Sportif de Msaken et Kalâa Sport. Dans un mouchoir de poche au classement, les deux équipes ont aussi de la marge au classement et devraient nous proposer un jeu débridé et sans compte d'apothicaire...

Le programme

Jendouba Sport - ES Hammam-Sousse. Arbitre : Walid Mansri

SC Moknine - CS Korba. Arbitre: Khalil Jarii

AS Marsa - SA Menzel Bourguiba. Arbitre : Seif Ouertani

ES Radès - AS Ariana. Arbitre : Rayan Boukhchina

CS Hammam-Lif - EM Mahdia. Arbitre : Walid Hedhli

CS Msaken - Kalâa Sport. Arbitre: Khalil Trabelsi