Sénégal: Révolution économique - Le premier ministre lance ce samedi les 1000 CPS à Koumpentoum

Le premier ministre Ousmane Sonko va procéder ce samedi 22 mars à Koumpentoum, au lancement des Coopératives Productives Solidaires (CPS). L'annonce est du ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire (MMESS) via un communiqué partagé sur les réseaux sociaux.

Cet évènement qui se tiendra prochainement dans l'Est du pays, selon la source, est une ambition qui vise à favoriser la création de l'emploi décents massifs et durables et à dynamiser l'économie locale grâce à au programme d'appui aux acteurs de l'ESS (PROGRESS).

S'inscrivant dans le cadre du Programme prioritaire PRECOSOL, d'après le ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire (MMESS), ce projet a pour objectif la création de 10 000 coopératives productives solidaires d'ici 2029, avec des étapes intermédiaires de 1 000 CPS en 2025 et 3 000 en 2027.

Ainsi, les CPS se concentreront notamment sur la création d'emplois décents, massifs et durables, en ciblant particulièrement les jeunes et les artisans mais également au renforcement des systèmes de production locaux, pour améliorer leur viabilité.

A ce titre, note le communiqué, divers types de coopératives seront mis en place. Il s'agira notamment, des CPS corporatives ; des CPS mixtes offrant des services variés et créant des opportunités pour les jeunes, les femmes, les artisans et les membres des différents types d'OESS et des CPS pour la diaspora pour encourager l'investissement.

A cet égard, l'offre programmatique comprend un fonds de mutualisation, un mécanisme d'accompagnement destiné à capter 5 % de la commande publique, ainsi qu'un cadre de prestation de services renforcé par un appui en équipements divers, a-t-on lit dans le document du ministère, qui assure que le succès de ce projet de CPS reposera sur l'implication des acteurs locaux, la collaboration interministérielle et la mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation efficaces.