Cote d'Ivoire: Inclusion financière - Un engagement renouvelé pour l'accès aux services de financement

L'inclusion financière constitue un levier essentiel du développement économique et social, favorisant l'accès aux services bancaires et au financement des projets innovants. C'est dans cette dynamique qu'a été lancé, le vendredi 14 mars 2025 à Cocody Riviera 4, un programme visant à faciliter l'accès aux ressources financières et à renforcer les compétences en gestion économique.

Cette initiative cible en priorité trois groupes : les jeunes, les femmes entrepreneures et les acteurs du secteur agricole, avec pour objectif de renforcer leur autonomie économique. À travers ces actions, il s'agit de promouvoir une finance plus inclusive et de soutenir ces catégories de population dans la réalisation de leurs ambitions.

Selon Antoine Resk Diomandé, directeur ESG, Impact et Fondation, l'objectif principal est d'offrir à chacun les moyens d'accéder aux ressources nécessaires pour concrétiser ses projets et contribuer activement à la croissance économique.

« Conscients de cette réalité, nous faisons de l'inclusion financière un axe stratégique de notre engagement en faveur du développement économique et social. À travers des mécanismes de financement innovants, des alliances stratégiques avec des institutions bancaires et des programmes de formation adaptés, nous ouvrons de nouvelles perspectives aux jeunes et aux femmes entrepreneures. Il s'agit d'un projet structurant, inscrit dans une vision à long terme, qui repose sur la collaboration de tous les acteurs engagés dans la transformation de notre société. Avec le lancement officiel de ces programmes, une étape décisive est franchie vers une finance plus accessible, plus équitable et véritablement inclusive. Nous sommes convaincus qu'en unissant nos forces, nous créerons un impact durable et offrirons aux communautés les outils nécessaires pour bâtir un avenir meilleur », a-t-il déclaré.

De son côté, Mme Tuo Irène, directrice du programme d'inclusion financière, a précisé que cette initiative repose sur trois piliers majeurs : le Fonds WYIF (Women and Youth Incubator Fund), les partenariats bancaires et la littératie financière. Doté d'une enveloppe de 200 millions FCFA, le programme met un accent particulier sur des actions concrètes et durables visant à répondre aux besoins essentiels des communautés.

Lancée en 2010, cette initiative s'inscrit dans une volonté d'amélioration des conditions de vie des populations et de soutien aux enfants issus de milieux défavorisés, afin de leur offrir de meilleures chances d'avenir.