Sénégal: Ligue 2 - 18e journée - DUC s'impose devant Diambars à Caroline Faye et se rapproche du podium (2-1)

C'est un match de guerrier que le DUC a livré ce dimanche après-midi sur la pelouse du Stade Caroline Faye. Les Universitaires sont allés s'imposer contre Diambars sur le score de 2 buts à 1. Les hommes du coach Arfang Mané vont en trêve avec une série de 5 victoires de rang et une 5e place (25 points) au classement.

Face à une équipe du Diambars joueuse, les hommes du coach Arfang Mané ont couru derrière le ballon pour une bonne demi-heure après le coup d'envoi. Il a fallu faire montre de courage et de solidarité pour tenir les assauts de Diambars. Sur une récupération haute de Fallou Diakhaté, les Jaune et Noir réussissent à ouvrir le score par l'entremise de Mansour Gaye (39e). Une belle récompense pour Pape Assane Cissé et ses coéquipiers qui n'ont pas pu tenir la balle comme d'habitude.

On retiendra surtout la solidarité et l'esprit d'équipe alors que Diambars faisait circuler la balle sur la pelouse, sous une canicule pointue. Il faudra aussi noter la vigilance et la concentration de la paire axiale, Aziz-Djilabodji. Les deux centraux ont stoppé la majeure partie des tentatives adverses. Tout comme la belle parade de Djiré à la 43e minute. Les deux équipes vont rentrer aux vestiaires avec l'avantage du DUC (0-1).

Au retour des vestiaires, DUC baisse l'intensité de son jeu pour laisser l'adversaire monter d'un cran sur le terrain. Le lignes se desserrent, certainement à cause de la fatigue et de la chaleur. Sur un ballon mal négocier de la défense, Diambars réussit à revenir au score sur un excellent centre du côté droit. On est dans les 20 dernières minutes du match et les deux équipes se valent sur le terrain (1-1).

À cinq minutes de la fin du temps, réglementaire, Hamady Ndiaye profite d'un ballon mal négocié par la défense de Diambars et surprend le gardien de but adverse pour donner l'avantage au DUC. Les hommes du coach Mané réussissent le plus difficile et n'ont plus qu'à gérer les 5 minutes et 6 minutes de temps additionnel qui seront données.

DUC S'impose finalement sur le score de 2 buts à 1 au terme de cette 18e journée de Ligue sur la pelouse de Diambars. Une 5e victoire de rang pour les Universitaires qui arrivent en trêve avec une bonne position au classement (5e place).