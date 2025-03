Cote d'Ivoire: RTI - De nouvelles nominations pour un dynamisme renforcé

La Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) a récemment procédé à d'importantes nominations au sein de son organigramme, dans l'optique de renforcer son efficacité et son dynamisme. Cette décision, annoncée par la Direction Générale à travers une note d'information, marque un tournant stratégique pour l'institution.

Madame TOURE Katty Myreille Epse KODO a été désignée Directrice des Sports. Cadre en communication, elle occupait précédemment le poste de Chef du Service Autonome des Sports TV.

Au niveau du Département Commercial, Marketing et Distribution, c'est Madame FOFANA Karpé Maïmouna qui prend les rênes. Macro-économiste de formation, elle était auparavant Directrice Commerciale et Marketing.

Par ailleurs, Monsieur SOGODOGO Guedouma Abdul Kader a été nommé Directeur Adjoint auprès du Directeur du Développement des Antennes Régionales, chargé de RTI Bouaké. Journaliste chevronné, il dirigeait jusqu'ici le Service Information RTI Bouaké.

Dans le domaine des projets et des infrastructures, Monsieur KOUAKOU Kouakou Olivier devient Directeur des Projets et des Moyens Généraux. Comptable de profession, il occupait les fonctions de Directeur des Projets et de la Planification, ainsi que celles de Directeur de RTI Digital et de Directeur des Moyens Généraux par intérim.

Enfin, le secteur audiovisuel est renforcé avec la nomination de Monsieur CISSE Inssa en tant que Directeur de la Production et de la Fiction. Cadre en communication, il assumait jusque-là plusieurs responsabilités, notamment celles de Directeur de la Production TV et de la Fiction, ainsi que de Directeur de RTI Bouaké et RTI 1 par intérim.

Ces nominations témoignent de la volonté de la RTI de s'adapter aux exigences du paysage audiovisuel et médiatique ivoirien, tout en mettant à profit l'expertise interne pour relever les défis du secteur.