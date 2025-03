Cote d'Ivoire: Inclusion financière - Un financement de 6 milliards de FCFA destiné aux PME gérées par des femmes

Dans le cadre du financement des Petites et moyennes entreprises (Pme), en particulier les Pme détenues par les femmes, la Société financière internationale (Sfi) a annoncé un Mécanisme de partage des risques (Mpr) de 10 millions de dollars (soit 6 milliards de FCfa), en partenariat avec la Sib. La cérémonie de signature de convention de partenariat a eu lieu le 11 mars 2025, à Abidjan-Plateau.

Ce mécanisme couvrira 50% du risque sur un portefeuille de prêts aux Pme, en particulier les Pme détenues par les femmes, notamment dans les secteurs du commerce, de l'eau et l'assainissement, des technologies de l'information et de la communication, du transport et de l'entreposage, de l'agriculture, la sylviculture et la pêche en Côte d'Ivoire.

« Ce partenariat avec la Sfi est une étape stratégique pour la Sib, car il renforce notre engagement à soutenir le tissu économique ivoirien, en particulier les Pme », a indiqué Mohamed El Ghazi, directeur général de la Sib. Avant d'ajouter que dans un contexte global de transformation où la résilience et l'innovation sont essentielles, un mécanisme de partage des risques permet d'amplifier l'impact en facilitant l'accès à des financements adaptés aux Pme dont celles gérées par les femmes. « Nous ne sommes pas des financeurs mais des partenaires engagés, déterminés à accompagner les entrepreneurs dans leurs parcours de développement durable », a-t-il soutenu.

« Ce projet illustre l'engagement croissant de la Sfi en faveur de la croissance économique inclusive en Côte d'Ivoire. Il facilitera l'accès au financement des petites entreprises en les aidant à se développer, créer des emplois et pénétrer de nouveaux marchés », a affirmé, pour sa part, Sérgio Pimenta, vice-président Afrique de la Sfi, en visite en Côte d'Ivoire, du 9 au 11 mars 2025.

Selon les enquêtes réalisées par World Bank Group Enterprise Surveys, 78% des Pme ivoiriennes considèrent le manque de financement comme un frein majeur à la croissance. Ce type de financement annoncé contribuera à relever le défi, stimulant ainsi les opportunités de croissance.

Le programme de la Sfi en Côte d'Ivoire constitue le plus gros portefeuille du groupe dans la zone Uemoa et l'un des plus importants en Afrique. Fin janvier 2025, le portefeuille total de la Société financière internationale s'élevait à 761 millions de dollars, axé sur le logement abordable, les chaînes de valeur agricole, les infrastructures (y compris numérique), le développement des marchés, la santé, les industries créatives et l'accès au financement des Pme.