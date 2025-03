Algérie: Djelfa - Près de 6 quintaux de café subventionné saisis

Alger — Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Djelfa ont procédé, dans deux opérations distinctes, à la saisie de près de 6 quintaux de café subventionné et arrêté deux individus pour spéculation illicite, a indiqué, samedi, un communiqué de ce corps de sécurité.

"Dans le cadre de la préservation de la santé publique et de la protection du consommateur, notamment dans le volet économique lié à la sécurité alimentaire, les unités du Groupement territorial de la GN de Djelfa ont traité, dans deux opérations distinctes, deux (2) affaires de spéculation illicite", précise la même source.

L'opération a été menée "suite à des informations et au signalement d'un citoyen via le numéro vert 1055, indiquant que les propriétaires de deux (2) magasins d'alimentation générale, situés dans les communes de Djelfa et de Hassi Bahbah, procédaient au stockage et à la vente de café subventionné sans documents légaux, à des fins spéculatives".

Après exploitation de ces informations, des investigations ont été menées et qui se sont soldées par la saisie de 554,88 kg de café subventionné dans le premier local perquisitionné, et de 42 kg dans le second, soit près de six (6) quintaux".

Les infractions retenues sont "spéculation illicite, absence de facturation et non-affichage des prix, en sus d'autres infractions s'inscrivant dans le cadre de la loi relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes".

Les propriétaires des deux locaux ont été conduits au siège de la Brigade pour la suite des investigations.

A l'issue de l'enquête, les mis en cause seront déférés devant les autorités judiciaires compétentes pour spéculation illicite, précise la même source.