Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le MCA craque et concède le nul face à l'USMK (2-2)

Alger — Le MC Alger, a raté l'occasion de creuser l'écart en tête du classement du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football, en concédant le match nul face à l'USM Khenchela 2-2 (mi-temps : 0-0), samedi soir au stade du 5-Juillet d'Alger, pour le compte de la 20e journée, devant se clôturer ce dimanche.

Le "Doyen" a entamé le match en force, en acculant l'arrière garde khenchelie. Après plusieurs tentatives, les Algérois ont obtenu un penalty, tiré par l'attaquant Bayazid (13e), et arrêté par le gardien de l'USMK, Litim.

Alors que les deux équipes s'apprêtaient à rejoindre les vestiaires, le MCA obtient un second penalty, après une erreur sur Naïdji en pleine surface. Litim s'est interposé pour la deuxième fois, en arrêtant un penalty, tiré cette fois-ci, par Bouras (45e).

Après la pause, la détermination du MCA a prévalu, en réussissant, enfin, à trouver le chemin des filets, sur une tête du défenseur Menzela (55e). Entré en cours de jeu, l'attaquant guinéen Bangoura, arrivé au mercato hivernal, a fait le break (75e), et signe son deuxième but personnel.

Alors que les locaux croyaient tenir leur succès, l'USMK, qui n'a rien lâché, est revenue de loin en réduisant d'abord le score, sur un penalty transformé par le rentrant Djaouchi (84e), avant que le même joueur ne "climatise" l'enceinte olympique, en égalisant dans le temps additionnel (90e+2), devant un leader qui a craqué, inexplicablement, en fin de partie.

A l'issue de ce résultat, le Mouloudia compte désormais 41 points, à huit longueurs provisoirement sur ses poursuivants directs : le CR Belouizdad et la JS Kabylie, qui détiennent 33 points chacun. L'USMK, dirigée par l'entraîneur intérimaire, Fayçal Soufi, stagne à la 11e position avec 24 unités.

Un peu plus tôt dans la journée, l'ASO Chlef a raté une belle occasion de se rapprocher du podium, en se faisant tenir en échec à domicile face à l'Olympique Akbou (0-0). Les Chélifiens, qui restaient sur une défaite en déplacement face à l'USMK (3-2), échouent à se racheter, au moment où les gars d'Akbou repartent avec un point précieux dans l'optique du maintien. Un résultat qui permet aux joueurs de l'entraîneur français, Denis Lavagne, de mettre fin à une mauvaise série de trois défaites de suite, toutes compétitions confondues.

En ouverture de cette 20e journée, disputée vendredi, la JS Kabylie, a rejoint provisoirement le CR Belouizdad à la deuxième place du classement, à la faveur de sa victoire, à domicile face au MC Oran (2-1). Dans la course au maintien, l'ES Mostaganem a quitté la zone de relégation, en battant petitement l'ES Sétif (1-0).

Le derby du sud entre la JS Saoura et l'US Biskra, est revenu aux gars de Béchar (2-0). La JSS confirme sa suprématie à domicile et reste toujours invaincue dans son antre du 20-août 1955. L'USB retombe dans ses travers, quelques jours après son succès face au NC Magra (1-0), et reste toujours relégable.

De son côté, le Paradou AC a confirmé son redressement, en battant, avec autorité, le CS Constantine (2-0), au stade olympique du 5-Juillet. Rien ne va plus, en revanche, chez le CSC, qui n'a gagné que deux matchs, lors des 12 derniers rendez-vous en championnat.

Avec ces deux nouvelles réalisations, Boulbina s'envole en tête du classement des buteurs avec 15 buts, à six longueurs de son poursuivant direct, l'attaquant togolais de l'ASO Chlef, Yawo Marcelle Evra Agbagno (9 buts).

L'épilogue de la 20e journée se jouera dimanche avec deux matchs au menu. Le NC Magra, premier relégable (15e, 17 pts), n'aura plus le droit à l'erreur à domicile face au MC El-Bayadh, tandis que le vainqueur du derby algérois entre le CR Belouizdad et l'USM Alger (22h00), aura la possibilité de s'emparer de la position de dauphin, et surtout réduire l'écart avec le leader.