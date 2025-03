Cameroun: Une jeunesse en action pour 2025

interview

Nous avons eu un entretien dans la ville de Yaoundé avec Djuimbissi Michael, un jeune camerounais, engagé, cadre du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et membre fondateur de l'ONG YUNIBF (Youth United for a Brigther Future / Jeunesse Unie pour un Avenir Meilleur).

Qui est M.Djuimbissi Michael ?

M.Djuimbissi est un jeune camerounais, diplômé de l'Université de Yaoundé II, engagé civique et politique, cadre du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC).

Mon engagement civique tire sa source de mon désir profond de rendre à la communauté de manière générale ce qu'elle m'a donné. C'est également et surtout, participer à toute activité d'intérêt collectif. A cet effet je suis membre fondateur d'une ONG appelée YUNIBF (Youth United for a Brigther Future / Jeunesse Unie pour un Avenir Meilleur) ayant pour objet, l'incitation à l'engagement civique des jeunes avec un accent particulier sur la question des changements climatiques, de la protection de l'environnement, de la transparence et de la bonne gouvernance.

Mon engagement politique pour sa part intervient après plusieurs expériences civiques notamment une vaste opération de reboisement dans la région de l'extrême-Nord en proie aux effets drastiques des changements climatiques. Ceci sans oublier les campagnes de sensibilisation, de renforcement des capacités des jeunes et des populations indigènes dans plusieurs régions du Pays.

Ces expériences du vécu quotidiens des Camerounais dans des conditions d'extrême précarité m'ont permis de comprendre que faire la politique c'est placé l'humain au centre de toute action publique.

À travers mon engagement politique, je pourrais un jour être en situation de décider- que l'intérêt général et le bien-être de la population serviront de boussole décisionnelle.

Quelle analyse faites-vous des projets de M.Biya pour la Jeunesse ?

Comme dans tout autre domaine de la vie publique, le Président de la République s'est très souvent limité aux grandes annonces, aux discours, stratégies et autres. Quand bien même, quelques-uns ont amorcer la phase d'implémentation, ils ont été très mal exécutés bien que louables comme projets.

Vous savez, le Président Biya a toujours gardé une certaine distance, je dirais même une distance certaine entre lui et son peuple. Ce qui suscite un sentiment d'abandon pour de nombreux jeunes comme moi. Nous avons une jeunesse désoeuvrée qui se bat au quotidien non pas pour vivre mais pour survivre par manque de perspectives.

Que pensez-vous des 43 ans du régime de M. Biya ?

Si au bout de 7 mandats, la grogne sociale devient de plus en plus assourdissante, eh bien, sachez que vous avez failli sur plusieurs points.

Quelle est votre motivation pour la campagne présidentielle de 2025 ?

Le scrutin présidentiel d'octobre prochain est un scrutin de suspense, de toutes les attentes, des doutes et des incertitudes au regard de l'incroyable mobilisation populaire ; ce qui n'a jamais été le cas par le passé. Les Camerounais s'apprêtent à montrer un tout autre visage, celui d'un peuple conscient et soucieux de son avenir.

J'ai hâte comme les millions d'autres jeunes compatriotes de prendre part active à cette campagne. Le projet de société de chaque candidat doit être décortiqué afin que chaque citoyen puisse choisir son futur Président de la République sur la base des éléments objectifs.

Avez-vous un message à la Jeunesse camerounaise ?

Les Camerounais âgés de 20 à 35 ans représentent le corps électoral le plus important- environ 7 millions et plus. Cependant plus de 4 millions ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales d'après une publication de M. Cabral Libii sur son mur Facebook. Alors mon message s'adresse aux jeunes noyés dans l'alcool, les paris sportifs, le sexe et bien d'autres distractions. Il y a un coup, un grand coup à jouer. Tout n'est pas perdu.

Allez massivement vous inscrire sur les listes électorales ! Votez le moment venu, surveillez votre vote et si besoin défendez-le car, l'avenir de notre pays est entre nos mains.