Cameroun: Les Djousa'a/Les réunions et tontines féminines au pays - Entre solidarité et défis

Le Mars de la Femme, un Temps de Réflexion

Chaque mois de mars, le monde célèbre la femme sous diverses formes. Au Cameroun, cette célébration prend une dimension particulière avec les regroupements féminins, communément appelés "réunions" ou "tontines". Ces espaces, censés être des cadres d'entraide et d'épanouissement, soulèvent cependant de nombreuses interrogations. Sont-ils véritablement des lieux de développement personnel et collectif, ou des terrains de relâchement et de négligence ? À l'heure où les femmes camerounaises s'organisent pour leur autonomie financière, il est crucial de s'interroger sur les impacts réels de ces associations et sur les défis qu'elles doivent relever.

Les Djousa'a : Une Réalité qui Interpelle

Le terme "Djousa'a" est souvent utilisé pour désigner une femme qui se néglige, notamment sur le plan esthétique et hygiénique. À travers les témoignages recueillis dans plusieurs villes du Cameroun, notamment à Douala et Yaoundé, il est frappant de constater qu'un grand nombre de femmes semblent délaisser leur apparence et leur bien-être personnel au profit d'autres préoccupations, souvent financières.

Certaines femmes, par exemple, affirment ne plus porter de sous-vêtements, invoquant des frottements inconfortables. D'autres négligent leur hygiène intime, surtout lors de leurs séjours au village, sous prétexte qu'il y fait trop froid. Ces comportements, bien que personnels, ont des répercussions collectives.

Dans les bus interurbains, par exemple, des passagers se plaignent régulièrement d'odeurs insupportables émanant de certaines femmes après un weekend prolongé au village. "FERMEZ VOS JAMBES !", s'écrient parfois des passagers excédés par l'atmosphère fétide de certains trajets retour vers la ville. Ces situations, bien qu'anecdotiques, révèlent un problème plus profond : la négligence de soi au profit d'autres priorités.

Les Réunions Féminines : Entre Solidarité et Défis

Les tontines et réunions de femmes camerounaises ont, en théorie, une vocation noble : solidarité, entraide financière et épanouissement personnel. À Douala, elles s'appellent souvent les "Femmes Capables". Ces regroupements permettent aux femmes d'accéder à des ressources financières collectives, de financer des projets, voire même d'organiser leurs mariages et payer leurs propres dots. Une indépendance économique certes louable, mais qui semble parfois se faire au détriment de l'essentiel : le soin de soi.

Beaucoup de ces femmes, absorbées par la quête de l'argent, oublient leur apparence et leur hygiène. La priorité étant donnée aux gains financiers, elles négligent leur mise en valeur, pensant que seule l'aisance économique garantit le respect et la considération sociale. Pourtant, l'un ne devrait pas exclure l'autre. Une femme qui réussit financièrement devrait aussi veiller à sa présentation et à son bien-être personnel. Après tout, l'estime de soi passe aussi par l'attention que l'on porte à son corps et à son apparence.

Un Équilibre à Retrouver

Le mois de la femme est l'occasion de remettre en question ces comportements et de réajuster les priorités. Il est essentiel que les femmes, qu'elles soient dans des associations, des tontines ou engagées dans des initiatives économiques, n'oublient pas leur féminité et leur hygiène de vie. Il ne suffit pas d'être une "femme capable" sur le plan financier ; il faut aussi être une femme qui prend soin d'elle-même et qui inspire le respect par son élégance et sa prestance.

Les réunions de femmes camerounaises gagneraient à intégrer des discussions sur le bien-être, la mode, l'hygiène et la mise en valeur de la femme dans leurs activités. Des ateliers sur l'hygiène personnelle, des séances de sensibilisation sur l'importance de l'apparence et des échanges sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pourraient être des pistes à explorer. Car être une femme accomplie, c'est allier indépendance financière, intelligence sociale et élégance personnelle.

Une Proposition Innovante : Des WC et Douches Mobiles Modernes pour les Femmes en Milieu Rural

Dans le cadre des réflexions sur l'amélioration des conditions de vie des femmes, notamment celles qui retournent régulièrement dans leurs villages, une proposition audacieuse émerge : la construction de WC et douches mobiles modernes dans les villages. Cette initiative, portée par les associations féminines comme les tontines et les "Femmes Capables", pourrait répondre à un besoin crucial : garantir l'accès à des installations sanitaires dignes et fonctionnelles, même en milieu rural.

Pourquoi des WC et Douches Mobiles ?

Les défis liés à l'hygiène en milieu rural sont bien réels. L'absence d'infrastructures sanitaires adéquates, combinée à des conditions climatiques parfois difficiles (comme le froid), pousse certaines femmes à négliger leur hygiène personnelle lors de leurs séjours au village. Cette situation, souvent source de gêne et de critiques, pourrait être résolue par la mise en place de solutions innovantes et adaptées.

Des WC et douches mobiles modernes, équipés de chaudières pour l'eau chaude, de systèmes d'évacuation écologiques et de panneaux solaires pour l'autonomie énergétique, pourraient offrir un confort inédit aux femmes et à leurs familles. Ces installations, faciles à déployer et à entretenir, seraient une réponse concrète aux problèmes d'hygiène tout en valorisant les villages.

Un Projet Porté par les Femmes, pour les Femmes

Les associations féminines, déjà organisées et dynamiques, sont les mieux placées pour piloter un tel projet. Grâce à leurs tontines et leurs réseaux, elles pourraient mobiliser les ressources nécessaires pour financer l'achat et l'installation de ces équipements. En collaboration avec des partenaires techniques et des ONG spécialisées dans l'assainissement, elles pourraient également assurer la formation des villageois à l'entretien et à la gestion de ces infrastructures.

Ce projet aurait plusieurs avantages :

1. Amélioration de l'hygiène : Des installations sanitaires modernes encourageraient les femmes (et les hommes) à prendre soin d'eux-mêmes, même en milieu rural.

2. Valorisation des villages : Ces équipements modernes contribueraient à améliorer l'image des villages et à attirer davantage de visiteurs.

3. Autonomisation des femmes : En prenant en charge ce projet, les femmes renforceraient leur leadership et leur rôle dans le développement communautaire.

4. Création d'emplois locaux : La gestion et l'entretien des WC et douches mobiles pourraient générer des emplois pour les jeunes du village.

Un Pas Vers un Changement Durable

Ce projet ne se limiterait pas à répondre à un besoin immédiat. Il s'inscrirait dans une démarche plus large de développement durable et d'amélioration des conditions de vie en milieu rural. En investissant dans des infrastructures sanitaires modernes, les femmes camerounaises montreraient une fois de plus leur capacité à innover et à transformer leur environnement.

En ce Mars de la femme, cette proposition pourrait être le point de départ d'une réflexion plus large sur la manière dont les associations féminines peuvent contribuer à résoudre des problèmes concrets tout en renforçant leur rôle dans la société. Après tout, être une "Femme Capable", c'est aussi être une femme qui agit pour le bien-être de sa communauté et qui prend soin d'elle-même et des autres.

Vers une Femme Camerounaise Accomplie

En somme, les réunions et tontines de femmes camerounaises ont le potentiel de devenir des espaces holistiques où les femmes ne se contentent pas de gagner de l'argent, mais apprennent également à se valoriser dans tous les aspects de leur vie. Le Mars de la femme est donc une opportunité pour réfléchir à ces enjeux et agir en conséquence, afin que chaque femme puisse s'épanouir pleinement, tant sur le plan économique que personnel.

Les WC et douches mobiles modernes ne seraient pas seulement des installations sanitaires, mais un symbole fort de l'engagement des femmes camerounaises en faveur du progrès et de la dignité. Une initiative à soutenir et à encourager pour un avenir plus propre, plus sain et plus respectueux. Car être une femme accomplie, c'est allier indépendance financière, intelligence sociale et élégance personnelle.