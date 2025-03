Tunisie: Tunis - Opération coup de poing contre l'occupation illégale des trottoirs

Hier soir, samedi, les forces de sécurité et les autorités municipales ont intensifié leurs actions de contrôle au coeur de la capitale. Ces opérations ont visé les commerces, cafés et restaurants afin de vérifier leur conformité avec les règles régissant l'occupation de la voie publique et l'utilisation des trottoirs.

La municipalité de Tunis a annoncé ces actions sur sa page officielle. Le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, a effectué une tournée nocturne dans le quartier de la Medina, au centre de Tunis, pour la deuxième nuit consécutive. Il a constaté sur place les infractions commises par certains commerçants qui utilisent illégalement l'espace public, installant des équipements extérieurs et servant leurs clients en dehors des zones qui leur sont légalement réservées. Lors de cette tournée, le gouverneur a rappelé l'importance d'intégrer ces campagnes de contrôle dans le cadre du travail quotidien des différentes parties prenantes, chacune dans son domaine de compétence. I

l a lancé un appel aux agents de contrôle économique, aux inspecteurs sanitaires, aux maires, aux municipalités, à la police municipale et à la sécurité publique, les exhortant à prendre des mesures fermes contre toute personne enfreignant la loi et occupant illégalement la voie publique. Boukhris a également souligné la nécessité de prévenir ce qu'il a qualifié de tentatives visant à "légitimer le chaos" en cette période du mois sacré du Ramadan.

Il a averti des dangers que représente l'occupation illégale des trottoirs, qui oblige les piétons à marcher sur la chaussée, avec des risques accrus d'accidents. Dans le même cadre, une opération de contrôle a été menée sous la supervision du secrétaire général chargé de la gestion de la municipalité de Tunis, concernant l'exploitation illégale de la voie publique dans le centre urbain nord.

Au cours de cette campagne, des infractions ont été relevées et des équipements (chaises, tables, parasols, panneaux...) appartenant à des établissements ne s'étant pas conformés aux avertissements précédemment reçus ont été saisis. Le vendredi soir, des campagnes similaires avaient déjà eu lieu dans le quartier de la Medina de Tunis, ciblant les commerces et cafés qui occupent illégalement l'espace public au-delà des limites autorisées par la loi. Ces actions ont été supervisées par Boukhris, accompagné du secrétaire général de la municipalité, ainsi que des responsables des services municipaux et de sécurité, en collaboration avec la police municipale, les services de la santé publique et des représentants du ministère du Commerce.