Tunisie: Un musée, des légendes, un défilé - Hommage aux femmes tunisiennes à travers les âges

Dans le cadre de la Journée mondiale des droits des femmes, le Musée national du Bardo a accueilli, dans la soirée du samedi 15 mars, un événement célébrant la femme tunisienne à travers les âges. Intitulée "Isis, Aphrodite, Cybèle... et autres", cette soirée ramadanesque a réuni des figures du monde de l'art, de la culture et des médias, en présence de la ministre des Affaires culturelles, Amel Srarfi.

L'événement a été marqué par une exposition de sculptures et d'installations représentant des figures féminines emblématiques de l'Antiquité : Isis, déesse de la fertilité et de la maternité, Aphrodite, symbole de l'amour et de la beauté, et Cybèle, déesse des montagnes et de la nature. Réalisées avec une grande précision, ces œuvres ont offert au public une immersion dans les civilisations anciennes et les mythes qui ont façonné l'histoire. L'exposition met en lumière l'héritage plurimillénaire de la Tunisie, où les récits des déesses, des reines et des figures féminines continuent de marquer l'imaginaire collectif. De Carthage la phénicienne à l'Afrique romaine, des temples antiques aux musées modernes, l'empreinte des femmes demeure indélébile dans le paysage culturel tunisien.

Un défilé inspiré des civilisations antiques

En prolongement de cette exposition, un défilé de mode exceptionnel a été présenté, mettant en scène des créations de la designer tunisienne Fatma Ben Abdallah. Inspirée par les habits des femmes dans les civilisations phénicienne, romaine et carthaginoise, la créatrice a proposé une collection où l'élégance et l'héritage historique se rencontrent. Les mannequins ont défilé dans des robes longues et fluides, confectionnées dans des tissus blancs et pastel, rehaussées de motifs dorés et d'ornements antiques. Des accessoires raffinés - diadèmes en feuilles d'olivier, bracelets imposants et ceintures brodées - ont complété ces silhouettes inspirées des statues de déesses et des impératrices romaines.

Accompagnées d'une musique épique, les mannequins ont évolué entre les pièces archéologiques et les mosaïques du musée, offrant une véritable expérience immersive. Le public, captivé par ce voyage dans le temps, a salué la fusion entre mode et patrimoine, immortalisant l'instant à travers de nombreux clichés.

Créatrice depuis plus de 45 ans, Fatma Ben Abdallah a exprimé sa fierté d'avoir présenté ce défilé dans un lieu aussi prestigieux. Elle a révélé que l'idée de cet événement lui avait été suggérée récemment par la ministre Amel Srarfi. "J'ai tout de suite adhéré au projet. Pourquoi voit-on des défilés dans des musées comme le Louvre, mais pas ici en Tunisie ?", a-t-elle déclaré. "Aujourd'hui, ce rêve devient réalité." Pour la designer, cet événement représente "un couronnement de carrière et une opportunité de valoriser notre patrimoine à travers la mode". En mêlant histoire et création contemporaine, la soirée du Bardo a ainsi célébré la femme tunisienne, entre passé et avenir.