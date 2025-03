Tunisie: Le pays se confirme comme le premier fournisseur de l'UE en vêtements professionnels en 2024

La Tunisie a été classée premier fournisseur de l'Union européenne en vêtements professionnels en 2024, avec une part de marché de 17,44%, et quatrième fournisseur de l'UE en jeans avec une part de marché de 8,21%, selon des données récentes publiées par le Centre Technique du Textile (Cettex). En 2024, la Tunisie a exporté environ 9,7 millions de pièces de vêtements professionnels vers l'UE pour une valeur de 317,7 millions d'euros, soit un prix moyen de 32,66 euros par pièce.

Elle détient ainsi le prix moyen unitaire le plus élevé dans l'UE pour les vêtements professionnels. Cependant, bien que la Tunisie reste le fournisseur privilégié de l'Europe pour les vêtements de travail haut de gamme, les exportations tunisiennes vers l'UE ont diminué de 7% en nombre de pièces en 2024 par rapport à 2023. Environ 76% des exportations tunisiennes de vêtements professionnels sont destinées à trois principaux marchés : la France (35,6%), l'Allemagne (30,7%) et l'Italie (9,7%). Selon le Cettex, des opportunités de croissance existent, notamment sur les marchés allemand et italien. Concernant les jeans, la Tunisie a exporté 16,84 millions de pièces vers l'UE en 2024, pour une valeur totale de 357,6 millions d'euros, enregistrant une croissance de 4,26% en valeur et de 3,53% en nombre de pièces par rapport à 2023.

La Tunisie a également connu une légère hausse de 0,7% du prix moyen par pièce en 2024, passant de 21,09 euros à 21,23 euros, et détient ainsi le prix moyen unitaire le plus élevé sur l'UE. Le Cettex estime que la Tunisie dispose d'une grande opportunité pour développer ses exportations de jeans et de vêtements professionnels, notamment vers l'Allemagne et les marchés traditionnels.

Cette opportunité pourrait générer un gain de 160 millions d'euros en exportations et créer plus de 25 000 emplois. Le Centre souligne que le développement des exportations tunisiennes dans le secteur du textile nécessite un soutien technique et financier renforcé pour aider les PME dans leur transition durable et numérique, afin de se conformer aux réglementations européennes et aux futures règles d'origine favorisant la transformation simple.

Un accompagnement personnalisé est également nécessaire pour les nouveaux investisseurs souhaitant s'implanter en Tunisie, ainsi qu'un soutien diplomatique et économique de l'Ambassade de la Tunisie en Allemagne, pour promouvoir le site tunisien et mettre en oeuvre un plan de promotion spécifique par marché avec des actions d'accompagnement pour les opérateurs du secteur.