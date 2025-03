Algérie: Oran - Le 15e Salon international du tourisme et du voyage en avril

Oran — La 15e édition du Salon international du tourisme, du voyage, du transport, des équipements et des services de l'hôtellerie et de la restauration (SIAHA 2025) se tiendra du 23 au 26 avril prochain au Centre des conventions Mohamed Benahmed d'Oran, a-t-on appris, dimanche, des organisateurs.

Cet événement, placé sous le haut patronage du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, accueillera plus de 235 exposants nationaux et de provenance de plusieurs pays, dont la Tunisie, la Turquie, l'Egypte, la Russie, l'Inde, les Maldives, le Vietnam, l'Ouganda et l'Arabie saoudite.

Organisé par l'agence de communication et d'événementiel Estra à Oran, ce rendez-vous économique réunira l'ensemble des acteurs du secteur avec pour objectif de promouvoir le tourisme algérien, de valoriser la destination Algérie, de découvrir de nouvelles opportunités, d'échanger des expériences et de conclure des partenariats.

Le Salon SIAHA constitue une occasion pour les opérateurs locaux d'élargir leur réseau et d'accéder au marché international, en mettant en avant la richesse culturelle, historique et naturelle de l'Algérie, ainsi que son immense potentiel touristique, notent les organisateurs dans le dossier de presse relatif à l'évènement qui comprendra deux espaces distincts: un dédié aux professionnels du tourisme, du voyage et du transport, et l'autre aux opérateurs spécialisés dans les équipements et les services de l'hôtellerie et de la restauration.

Par ailleurs, plusieurs conférences et ateliers devant être animés par des experts seront organisés, abordant divers thèmes tels que "Le développement du tourisme durable en Algérie", "Les nouvelles technologies dans le secteur touristique" et "Les stratégies du marketing numérique pour attirer les voyageurs nationaux et internationaux", tout en mettant en avant les atouts touristiques de l'Algérie.

Des ateliers pratiques seront également proposés aux professionnels, traitant de sujets spécifiques tels que la gestion des réservations en ligne, l'intégration des nouvelles tendances dans les offres touristiques, ainsi que des sessions dédiées à l'hôtellerie et à la restauration.

Ces dernières porteront notamment sur l'architecture et le design, les réservations, l'impact des plateformes numériques sur l'industrie hôtelière et les tendances en gastronomie.