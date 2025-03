Gabon: Le Président de la République congratule 100 nouveaux médecins

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé ce jour à la remise de diplômes de fin de cycle à une centaine d'étudiants en médecine.

Les allocutions de circonstance du Recteur de l'Université des Sciences de la Santé et du Président du jury, la proclamation des résultats de soutenance suivie de la remise des parchemins, le traditionnel port de l'épitoge par les membres du jury aux impétrants et le serment des futurs médecins et pharmaciens ont constitué les temps forts de cette cérémonie solennelle à laquelle prenaient part les membres du gouvernement et les hautes autorités du monde universitaire venues des pays amis tels que le Sénégal, le Benin, le Maroc, la Côte d'Ivoire et bien d'autres.

Après la cuvée de juin 2024, la 43e promotion baptisée de SE Joseph Owondo Berre, Vice-Président de la Transition a primé 100 nouveaux médecins (dont 92 en médecine générale et 8 en pharmacie ), ainsi que 3 étudiants issus de l'école doctorale ayant obtenu des diplômes PHD.

Au-delà de leurs parchemins, les meilleurs étudiants ayant obtenu le Prix de thèse en médecine et en pharmacie ont reçu du matériel informatique ainsi qu'une somme de 1 500 000 fcfa en guise d'encouragement.

Dans leurs propos circonstanciels, les autorités de l'USS ont exprimé leur joie et leur satisfaction du travail accompli ainsi que leur gratitude au Président de la Transition pour les changements positifs opérés au sein de ladite université. Il s'agit entre autre de l'octroi de 400 postes budgétaires aux bénéfice des enseignants, de la réfection en cours de tous les bâtiments, de la dotation en véhicules de liaison et de l'équipement progressif de la bibliothèque en matériel didactique.

Tout en leur adressant ses vifs encouragements et félicitations , le Chef de l'État qui prône l'excellence, la récompense de l'effort a exprimé une fois de plus son ambition de faire de la santé et de l'éducation des piliers de notre renaissance nationale, et du Gabon un pôle d'excellence médicale en Afrique Centrale.

Ainsi, il a exhorté les nouveaux diplômés à faire prévaloir le sens du patriotisme en toutes circonstances, respecter la dignité humaine, le serment prononcé , d'honorer la confiance accordée par la Nation toute entière et servir les populations avec dévouement partout où besoin sera.

Pour encourager leurs efforts, le Chef de l'État a annoncé une série d'actions à savoir l'attribution de 215 postes budgétaires supplémentaires dont une centaine pour les nouveaux médecins, la réouverture de 222 chambres pour les étudiants et la construction de 200 chambres supplémentaires et de plateaux sportifs.

Honorés , les nouveaux médecins ont exprimé leur joie, leur reconnaissance à tous et leur engagement à exercer leur fonction dans le respect du serment qu'ils ont prononcé.

CTRI