Gabon: Rodrigue Bokoko à l'écoute des notables de la Louétsi-Wano

Le Conseiller Spécial du Président de la transition, Rodrigue Bokoko, a sillonné la province de la Ngounié sud du 04 au 07 mars 2025. L'objectif visé pour cette mission du collaborateur du chef de l'Etat, est celui de rencontrer les notables et les responsables des confessions religieuses afin de les écouter, de toucher du doigt, les réalités vécues pour les transmettre fidèlement à qui de droit, au président Brice Clotaire Oligui Nguema.

C'est un long périple qui commence par les civilités au gouverneur de la Ngounié, Francis Oyinamono. Le Conseiller Spécial, chargé de missions du président de la transition, Rodrigue Bokoko, a expliqué à la première autorité provinciale, les objectifs des missions qui lui sont assignés par le chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Département de la Louétsi-Wano, commune de Lébamba

La rencontre avec la notabilité, les auxiliaires de camandement et les représentants des confessions religieuses s'est déroulée dans une bonne ambiance. Les échanges structurés. Rodrigue a religieusement écouté les uns et les autres. Il les a d'ailleurs rappelé à toutes fins utiles, qu'il est venu les écouter, voir et à la fin de la mission, transmettre ce qu'il a vu et écouté au Président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Les populations du département de la Louétsi-Wano lancent un appel aux filles et aux fils de la localité, de s'unir pour construire ensemble, en bonne intelligence, Lebamba et ses environs. « Lebamba est entrain d'évoluer. Il faut que ses enfants reviennent bâtir le village. Lebamba a les mains agricoles et le coeur pour le partage » a fait savoir Fidèle Mounanga, un des notables.

Plusieurs problèmes ont été évoqués par les sages, les auxiliaires de commandement et les responsables des confessions religieuses. Entre autres problèmes, l'insécurité qui prend une propension inquiétante

Après avoir sensibilisé, mobilisé et recueilli les doléances de la notabilité et des représentants des confessions religieuses, Rodrigue Bokoko a promis rendre fidèlement compte à qui de droit, Brice Clotaire Oligui Nguema.