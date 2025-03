Une délégation de la Banque mondiale, conduite par Tony Verheijen, responsable pays, a effectué, du 10 au 11 mars 2025, une tournée dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire pour visiter plusieurs projets financés par l'institution, dont le Projet d'investissement forestier,phase 2 (Pif2).

Accompagnée par une équipe de l'Unité de Coordination du Projet d'investissement forestier phase 2 (Ucp-Pif2), ainsi que des représentants des structures et agence d'exécution du projet, la délégation de la Banque mondiale a pu s'informer sur les grandes réalisations du projet, les activités en cours et celles à venir au profit du Parc national de Taï et des agro-forêts des Rapides Grah et de la Haute Dodo.

Selon le communiqué, cette seconde phase du projet Pif, dénommée Pif2, qui a démarrée en 2022, est mise en oeuvre, en partenariat avec la Sodefor, l'Oipr et Care Côte d'Ivoire, la participation des populations des zones du Sud-ouest, Sud-est, Centre et Nord où plusieurs actions concrètes ont déjà été réalisées.

Le constat est que les populations s'intéressent de plus en plus aux activités du projet, comme l'a indiqué Tony Verheijen, responsable des opérations pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo. « Le Pif2 est bien perçu par les communautés et il existe une forte demande pour sa continuité, notamment en ce qui concerne les activités génératrices de revenus, les appuis au reboisement et aux cultivateurs », a-t-il déclaré.

Après plus de 2 années d'activités, précise-t-on, le projet enregistre plusieurs réalisations dont des campagnes de sensibilisation et de consultation qui ont été organisées avec la participation de 1000 personnes, dont près de 60 % de femmes et de jeunes, sur les thématiques du genre, des violences basées sur le genre, de l'exploitation et des abus sexuels ainsi que du harcèlement sexuel.

La sensibilisation a également ciblé 177 producteurs, chefs de villages, présidents des jeunes et des femmes ainsi que 14 sous-préfets sur les avantages de l'agroforesterie lors de six visites d'échanges dans l'exploitation agricole de M. N'KOH à Azaguié et dans la forêt classée de Béki à Abengourou. A côté de ces actions de sensibilisation, 14 organes de gestion des plaintes autour des agro-forêts des Rapides Grah, Scio et Haute Dodo ont été formés sur le mécanisme de gestion des plaintes (Mgp) et les procédures afférentes.

Les partenaires d'exécution ont de leur côté, à leur actif, plusieurs réalisations dans le cadre des conventions avec le PIF2. Ainsi, la Sodefor, a organisé des réunions communautaires dans des villages et campements, touchant près de 13 000 personnes, dont 30 % de femmes. De plus, 130 sites de production ont été installés pour une production estimée à 5 millions de plants en vue d'atteindre les objectifs de reboisement 2025.

Dans les secteurs agricoles, de l'élevage, et des biens et services, le Pif 2 a, en collaboration avec Care Côte d'Ivoire, financé plus de 160 microprojets pour un montant total de près de 1,4 milliard de FCFA dans les agro-forêts de Scio, de la Haute et des Rapides Grah ainsi qu'autour du parc national de Taï et du Mont Péko.

« Le Pif2 a pour objectif de conserver et accroître le stock forestier et améliorer l'accès aux sources de revenus provenant de la gestion durable des forêts pour les communautés dans les zones cibles a déclaré Madame Koffi Alloua, spécialiste en engagement des parties prenantes et représentante de la coordonnatrice du Pif2.